Efemérides del 24 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este martes incluyen el Día Nacional del del Mecánico Automotor, entre otros eventos asociados a la fecha
Las efemérides del 24 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Nacional del Mecánico Automotor.
Se trata de una jornada por la cual se reconoce el trabajo de quienes se encargan de estudiar, analizar y garantizar la función correcta de los distintos componentes del automotor. Su labor es sumamente importante porque aseguran el correcto funcionamiento de los vehículos, lo que contribuye tanto a la seguridad vial como al desarrollo del transporte en el país.
La fecha recuerda la jornada de un día como hoy, pero de 1947, en que Adolfo García, el entonces secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (Smata), hizo una petición para reconocer a los trabajadores del gremio. Aquel documento fundacional recuerda como “los mecánicos argentinos instalaron esa fecha como un fuerte sentido gremial, ya que, para ese 24 de febrero de hace 77 años, el Smata llevaba dos años de trabajo sindical intenso para instaurar la fecha como el Día del Mecánico Automotor”.
- 1786 – Nace el lingüista y mitólogo alemán Wilhelm Grimm, uno de los Hermanos Grimm.
- 1815 – Muere el ingeniero y empresario estadounidense Robert Fulton. Desarrolló el primer barco de vapor.
- 1936 – Nace la actriz y vedette argentina Libertad María de los Ángeles Vichich, más conocida como Libertad Leblanc.
- 1943 – Nace el músico y cantante cubano Pablo Milanés.
- 1946 – En la Argentina, Juan Domingo Perón es electo presidente por primera vez.
- 1955 – Nace el empresario estadounidense Steve Jobs.
- 1955 – Nace el expiloto de automovilismo francés Alain Prost. Fue cuatro veces campeón en la categoría de Fórmula 1.
- 1956 – Nace la filósofa estadounidense Judith Butler.
- 1977 – Nace el exboxeador estadounidense Floyd Mayweather, Jr.
- 1981 – Nace el extenista australiano Lleyton Hewitt.
- 1993 – Muere el exfutbolista británico Robert “Bobby” Moore.
- 2008 – Muere el presentador de televisión mexicano Rutilio Torres Mantecón, más conocido como Rui Torres.
- 2010 – Muere el dirigente deportivo argentino Antonio Alegre.
- 2020 – Muere el filósofo y físico argentino Mario Bunge.
- 2022 - Las fuerzas rusas cruzan la frontera desde Bielorrusia y se dirigen hacia la capital de Ucrania, Kiev.
- Se celebra en la Argentina el Día del Mecánico Automotor.
