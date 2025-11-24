Las efemérides del 24 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día del Vino Argentino Bebida Nacional.

La fecha destaca la producción autóctona de esta bebida, que lleva más de cinco siglos en la tradición y cultura del país desde que fue introducido por los colonizadores europeos. La jornada conmemorativa se fijó en el año 2010 cuando en el Bicentenario de la Revolución de Mayo se emitió el decreto 1800 que declaraba al vino argentino como bebida nacional y a este día para celebrarlo. Tres años más tarde, el Senado de la Nación Argentina ratificó esta propuesta con la sanción de la ley n° 26.870. Esta iniciativa definió al vino como un producto con raíz cultural capaz de representar a la Argentina ante mercados del exterior. En este decreto se resalta también al sector de vitivinicultura como un productor y motivador de la economía regional, presente en más de quince provincias del país. Con esta designación, la Argentina se convirtió en el primer país en considerar al vino como su bebida nacional.

El vino nacional se celebra todos los 24 de noviembre Edsel Querini - E+

Efemérides del 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1632 – Nace el filósofo neerlandés Baruch Spinoza.

1859 – El científico y naturalista británico Charles Darwin publica El origen de las especies.

1882 – Nace el escritor y poeta español Rafael Cansinos Assens.

1888 – Nace el escritor y empresario estadounidense Dale Carnegie.

1908 – Nace la actriz y cantante argentina Libertad Lamarque .

1941 – Nace el músico británico Pete Best, primer baterista de The Beatles.

1946 – Nace el asesino serial estadounidense Ted Bundy.

1954 – Nace el cineasta y músico serbio Emir Kusturica .

1957 – Muere el pintor mexicano Diego Rivera.

1963 – En Estados Unidos, matan a Lee Harvey Oswald, principal sospechoso del asesinato a John Fitzgerald Kennedy.

1965 – Nace la actriz escocesa Shirley Henderson.

1970 – Nace la cantante y actriz mexicana Julieta Venegas.