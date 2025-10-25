Efemérides del 25 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este sábado incluyen un nuevo aniversario de la muerte de Alfonsina Storni, entre otros eventos y celebraciones asociadas a la fecha
Las efemérides del 25 de octubre reúnen celebraciones y eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que se cumplen 87 años de la muerte de Alfonsina Storni.
La poetisa nació en Suiza en 1892, pero se mudó a San Juan en 1896 y luego vivió en Rosario desde los nueve años. Fue en la ciudad santafesina donde de adolescente comenzó una carrera como actriz que le permitió girar por el interior de la Argentina, pero al no poder vivir de esto, se hizo maestra. En 1911 se mudó a Buenos Aires y al año siguiente fue madre de su hijo Alejandro. En 1916 publicó su primer libro de poemas, La inquietud del rosal.
Este sería el puntapié para editar en 1918 El Dulce Daño, que le valió un primer reconocimiento en los círculos literarios de la época. En 1920, su libro Languidez obtuvo el Primer Premio Municipal de Poesía y el Segundo Premio Nacional de Literatura, distinciones que acabaron de colocarla en una posición de privilegio a la que pocas mujeres habían llegado en su época. En 1925 editó Ocre, considerada por la crítica como su obra maestra. En 1935, cuando ya era una célebre escritora, fue diagnosticada de cáncer de mama, lo que ensombreció su ánimo, tal como puede verse en su último libro, Mascarilla y trébol, publicado en 1938. En sus páginas incluyó poemas sobre el mar, el Río de la Plata y la muerte. En la madrugada del 25 de octubre de 1938 se suicidó en Mar del Plata, ahogándose en las aguas del océano Atlántico.
- 1400 – Nace el escritor y filósofo inglés Geoffrey Chaucer, autor de Los Cuentos de Canterbury.
- 1825 – Nace el compositor austríaco Johann Strauss.
- 1838 – Nace el compositor francés Georges Bizet.
- 1881 – Nace el pintor español Pablo Picasso.
- 1927 – Nace el político y abogado uruguayo Jorge Batlle.
- 1938 – Muere la escritora y poeta argentina Alfonsina Storni, en Mar del Plata.
- 1944 – Nace el músico británico Jon Anderson. Fue integrante de la agrupación Yes.
- 1945 – Nace el exfutbolista argentino Francisco “Pancho” Sá, quien jugó en Independiente y en Boca Juniors.
- 1951 – Nace el músico estadounidense Richard Lloyd. Fue miembro del grupo Television.
- 1960 – Nace el actor argentino Mex Urtizberea.
- 1961 – Nace el músico estadounidense Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers.
- 1971 – Nace el actor estadounidense Craig Robinson.
- 1984 – Nace la actriz y cantante estadounidense Katy Perry.
- 1992 – Nace la actriz y modelo rusa radicada en México Irina Baeva.
- 1993 – Muere el actor estadounidense Vincent Price.
- 1997 – Muere el músico y compositor argentino Virgilio Expósito.
- 1997 – Diego Armando Maradona juega su último partido como futbolista profesional. Boca le gana 2 a 1 a River Plate en el Monumental por el Torneo Apertura.
- 2002 – Muere el actor irlandés Richard Harris.
- Se celebra el Día Mundial del Karate.
- Se celebra el Día Europeo de la Justicia.
