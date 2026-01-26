Las efemérides del 26 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental.

Esta jornada tiene como objetivo despertar la conciencia de las personas sobre las problemáticas ambientales actuales. Se originó tres años después de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en el Seminario Internacional de Educación Ambiental que se realizó en la capital de Serbia. Allí se firmó la Carta de Belgrado para la educación ambiental: un artículo en el que se planteó esta disciplina como nueva meta para el desarrollo sostenible. De esta manera, mediante un modelo de enseñanza pedagógica e interdisciplinaria, busca llamar la atención a la sociedad sobre el impacto de las acciones humanas en el medio ambiente.

Hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental

Efemérides del 26 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1914 – Muere el cura argentino José Gabriel Brochero.

1918 – Nace el político y dictador rumano Nicolae Ceaușescu.

1925 – Nace el actor y cineasta estadounidense Paul Newman.

1944 – Nace la filósofa y activista estadounidense Angela Davis.

1947 – Muere la actriz y cantante estadounidense Grace Moore.

1954 – Nace el músico y cantante argentino Miguel Mateos, líder de la banda ZAS.

1955 – Nace el músico neerlandés-estadounidense Eddie Van Halen.

1958 – Nace la actriz y presentadora estadounidense Ellen DeGeneres.

1958 – Nace el exfutbolista y exdirector técnico argentino Edgardo “el Patón” Bauza.

1962 – Nace el exfutbolista, exdirector técnico y comentarista deportivo argentino Oscar “el Cabezón” Ruggeri. Fue campeón del mundo con su selección en 1986.

1962 – Muere el mafioso ítalo-estadounidense Lucky Luciano.

1963 – Nace el director técnico portugués José Mourinho.

1978 – Nace el actor y modelo chileno Gonzalo Valenzuela.

1992 – Muere el actor estadounidense José Ferrer.

1998 – En Estados Unidos el presidente Bill Clinton niega por televisión haber mantenido relaciones sexuales con Monica Lewinsky.

2000 – Nace la actriz española Ester Expósito.

2020 – Muere el exbasquetbolista estadounidense Kobe Bryant en un accidente de helicóptero.