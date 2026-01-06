Él entró a la casa de otra en la primera cita y ella no tenía idea de quién era: la historia de amor de 43 años de “El Cabezón” y Nancy

Oscar Ruggeri y Nancy Otero se conocieron en 1983. Era verano, de esos ardientes, cuando el jugador de la selección argentina asistió al Club Acapulco de San Justo por un motivo más que particular: el aire acondicionado de su casa se rompió y no le quedó otra que ir en busca de una pileta para refrescarse y así resistir el agobio de las altas temperaturas.

Casualidades del destino, Ruggeri cruzó miradas con Nancy y, desde ese momento, se produjo el amor a primera vista. Luego de acercarse a ella y charlar, le pidió su dirección para pasar a buscarla esa misma noche. En una época donde no existía Internet para guiarse, el por entonces jugador de Boca le erró a las coordenadas brindadas y se produjo el primer desencuentro: entró a un domicilio equivocado donde, de casualidad, también vivía una mujer llamada Nancy.

“Toco la puerta de la casa, pregunto si está Nancy y me dicen que se está bañando. Paso, me quedo en el living esperando y de pronto sale esta chica, pero era morocha y alta. Y yo digo: ‘Uh, perdón, pero vos no sos Nancy’”, explicó Ruggeri en una antigua entrevista con Susana Giménez. Esta peculiar situación truncó la primera cita, mientras aquella mujer que había conocido en el natatorio aguardaba expectante por su llegada.

Ruggeri y Nancy Otero por el mundo: juntos recorrieron Europa (por el trabajo de él) y cuanto destino se les cruzó

Por aquel entonces, Nancy no conocía el derrotero de Ruggeri, quien había debutado profesionalmente en Boca en 1980. Ella misma reconoció en varias entrevistas que no tenía ningún conocimiento sobre el mundo del fútbol, aunque admitió ser hincha de River, el club al que arribaría El Cabezón en 1985. Asentados como pareja, la vida del defensor daría un vuelco radical al ser campeón del mundo con la selección argentina. Eso decantó en que clubes europeos quisieran contar con sus servicios, entre ellos, el Logroñés de España, que en 1988 lo contrató. Una nueva puerta se abría...

Antes de viajar dieron el “sí, quiero” y reafirmaron el amor

Luego de confirmarse el traspaso al fútbol español, Oscar y Nancy adelantaron su casamiento para formalizar la unión matrimonial. Alejados de sus entornos que se quedaron en el país, la pareja cambió completamente su estilo de vida y eso los llevó a conocerse mejor y a formar una familia compuesta por cuatro hijos.

Oscar Ruggeri con sus cuatro hijos: Daiana, Candela, Federica y Stephan

“Al principio no lograba acostumbrarme, pero con el tiempo me di cuenta de que era muy positivo para la pareja. Al estar solos con Oscar, estábamos más unidos”, explicó Nancy sobre el mundo nuevo que conoció al irse a vivir a Europa.

La vida de Oscar Ruggeri cambió completamente desde el momento en el que se coronó como campeón del mundo con la selección argentina

La estadía en Europa duró tres años e incluyó un paso por el Real Madrid, donde el marcador central tuvo su pico más alto de rendimiento a nivel clubes pero se fue en conflicto con los dirigentes del club español. El retorno al país con la camiseta de Vélez se unió a la llegada de Daiana, su primera hija. A partir de ese entonces, la prioridad no solo se centró en el deporte –un factor fundamental para elevar su estilo de vida-, sino en la crianza de su retoño. Tiempo más tarde, nacería Candela y los mellizos Federica y Stephan.

Oscar y Nancy se casaron en 1988 previo a un viaje a Europa por los compromisos laborales de Ruggeri

De sus cuatro hijos, la más reconocida en los medios es Candela, quien es modelo e influencer. Por su parte, Daiana y Federica son empresarias y emprendedoras; Stephan, por su parte, se dedicó al fútbol como su padre e integró varios equipos del ascenso argentino como Crucero del Norte y Los Andes. En 2021, tras una breve estadía por Estados Unidos, colgó los botines y dedicó su vida a ser relacionista público, modelo y embajador de marcas internacionales.

Hoy en día, la pareja tiene cuatro nietos: Milo, Roma, Vita y Rayo. Los primeros dos son por parte de Daiana y los restantes de Candela.

Nancy Otero, con brillo propio

Lejos de estar eclipsada por la imagen pública que construyó Oscar Ruggeri a lo largo del tiempo, Nancy Otero se formó profesionalmente como Licenciada en Psicología. En 2021, se recibió y, tanto sus hijos como el exfutbolista, la felicitaron en las redes sociales por el logro académico.

Nancy Otero se recibió de Licenciada en Psicología en el año 2021

Sin embargo hubo un tiempo, previo a conocer a quien hoy es su esposo, ern que Otero tenía la intención de ser modelo publicitaria. Sin embargo, las vueltas de la vida de acompañar a Ruggeri durante su carrera como deportista profesional postergaron su idea. Según su biografía en Instagram, Nancy realiza consultorías profesionales en torno a la psicología y dedica gran parte de su vida a viajar por el mundo.

Por su parte, el Cabezón integra el staff del programa F90 (ESPN) junto a Sebastián “Pollo” Vignolo y otros periodistas que analizan la actualidad del fútbol argentino.