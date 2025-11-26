Las efemérides del 26 de noviembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que cumple 94 años el activista por los Derechos Humanos y ganador del Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel.

Este activista, profesor, pintor y escultor nació el 26 de noviembre de 1931 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En la década del 70 fue el líder del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) en América Latina, una organización social de base cristiana y ecuménica con la que denunció los crímenes de gobiernos no democráticos en países como la Argentina, Ecuador y Brasil, tres naciones en las que fue detenido en la época en la que casi todos los países del continente tenían gobiernos de facto. Incluso, el activista fue torturado por la dictadura del denominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Por su militancia le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz en 1980.

Adolfo Pérez Esquivel frente a una pintura de su autoría; el militante por los Derechos Humanos cumple años este 26 de noviembre Alejandro Guyot - LA NACION

Efemérides del 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1857 – Nace el semiólogo y lingüista suizo Ferdinand de Saussure .

1931 – Nace el activista y pintor argentino Adolfo Pérez Esquivel. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1980.

1939 – Nace la cantante y actriz estadounidense Anna Mae Bullock, más conocida como Tina Turner.

1942 – En Nueva York, Estados Unidos, se estrena Casablanca , film protagonizado por Ingrid Bergman y Humphrey Bogart.

1944 – Nace el escritor, dibujante y humorista argentino Roberto Fontanarrosa.

1945 – Nace el actor estadounidense Daniel Davis , quien interpretó al mayordomo Niles en la serie La Niñera.

1946 – Nace el músico británico John McVie, miembro de la banda Fleetwood Mac.

1964 – Nace la actriz argentina Inés Estévez .

1964 – Muere el cantante uruguayo Julio Sosa, conocido como "el Varón del Tango".

1965 – Nace el músico argentino Javier Malosetti.

1991 – El cantante puertorriqueño Ricky Martin publica su primer álbum de estudio, de nombre homónimo.

1993 – Nace el músico chileno-argentino Benito Cerati.