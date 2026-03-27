Efemérides del 27 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 27 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, entre los que se destaca el Día Mundial del Teatro.

La fecha se toma del año 1961 en que el Instituto Internacional de Teatro de la Unesco decidió organizar una jornada en Helsinki, la capital de Finlandia, para destacar la dramaturgia, una de las artes escénicas más importantes. El objetivo del evento era que el rubro sea reconocido y accesible a más personas.

El Día Mundial del Teatro se celebra todos los 27 de marzo Rodrigo Néspolo

Fue tal el éxito de la convocatoria en el país nórdico, que en 1962 se estableció el Día Mundial del Teatro de manera oficial. Se eligió el 27 de marzo porque desde 1954 era la fecha en que se iniciaba la temporada en el Teatro de las Naciones de París, evento con en el que se buscaba lograr una comunión entre diversos países después de finalizada la Segunda Guerra Mundial.

A diferencia de la celebración mundial, el Día del Teatro en la Argentina se conmemora el 30 de noviembre, como homenaje a la inauguración del Teatro de la Ranchería. Se trata del primer espacio donde se representaron piezas dramáticas en el Buenos Aires colonial, que se fundó en esa fecha en el año 1783.

Efemérides del 27 de marzo: ¿qué pasó un 27 de marzo?

1863 – Nace Sir Henry Royce, uno de los fundadores de Rolls-Royce.

1901 – Nace Enrique Santos Discépolo, compositor, autor teatral y actor argentino.

1905 – Nace Raúl Soldi, artista plástico argentino.

Detalle del mural de Soldi en Galerías Santa Fe Claudio Larrea

1931 – Charles Chaplin recibe La Legión de Honor de Francia.

1933 – Los científicos británicos Reginald Gibson y Eric William Fawcett descubren por accidente el polietileno, uno de los primeros plásticos en utilizarse de forma común.

1963 – Nace Charly Alberti, músico y empresario argentino que fue baterista de Soda Stereo durante toda su existencia.

1963 – Nace Xuxa, conductora de televisión brasileña.

1963 – Nace Quentin Tarantino, cineasta estadounidense.

Thurman, Travolta y Tarantino, el trío perfecto