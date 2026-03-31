Las efemérides del 31 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día del Agua en la Argentina.

La celebración fue establecida en 1963, tras haberse realizado en Córdoba el primer Congreso Nacional del Agua de Argentina, aunque su alcance nacional recién se promulgó en 1972. La fecha busca generar conciencia en la sociedad sobre el uso racional y responsable del agua dulce, un recurso natural finito, pero con reservas importantes en la Argentina. Cabe recordar que solo el 3% del agua del mundo es dulce, es decir, apta para el consumo humano.

El Día Nacional del Agua es el 31 de marzo Estrella Herrera

Como un ejemplo de esta distribución natural, nuestro país comparte con Brasil y Paraguay la soberanía del acuífero guaraní, uno de los reservorios de agua más grandes del mundo, que ocupa un área de alrededor de 1.100.000 kilómetros cuadrados subterráneos, de lo cuales unos 220.000 corresponden al territorio nacional.

Desde el Organismo de Seguridad de Presas (ORSEP) recuerdan la importancia de las presas, embalses y diques del país, que “cumplen diferentes funciones y propósitos”. Entre ellos, se destacan “la provisión de agua para consumo y uso industrial, atenuar los riesgos de crecidas y la producción de energía hidroeléctrica limpia y renovable”.

Efemérides del 31 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1596 – Nace René Descartes, filósofo, matemático y físico francés.

1685 – Nace Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, violinista, violista, maestro de capilla y cantor alemán.

1727 – Muere Sir Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés.

1889 – Se inaugura la Torre Eiffel.

Se cumplen 136 años de la inauguración de la Torre Eiffel, un ícono de París Archivo

1915 – Nace Sixto Palavecino, músico y cantante del folclore argentino.

1943 – Nace Christopher Walken, actor estadounidense.

1948 – Nace Al Gore, político, abogado y filántropo estadounidense. Fue vicepresidente de Bill Clinton.

1967 – Jimi Hendrix inicia su tradición de quemar la guitarra.

1971 – Nace Ewan McGregor, actor y director de cine y televisión escocés.

1972 – Nace Facundo Arana, actor argentino.

1973 – Nace Alejandro Amenábar, director de cine, guionista y compositor chileno-español.

1983 – Un terremoto destruye en un 60 por ciento la ciudad colombiana de Popayán, donde mueren 300 personas y cerca de 1200 resultan heridas.

1986 – Un Boeing 727 de la Compañía Mexicana de Aviación, con 166 pasajeros a bordo, se estrella media hora después de despegar de la ciudad de México.

1999 – Se estrena Matrix, escrita y dirigida por las hermanas Lana y Lilly Wachowski.

Trailer de la película Matrix - Fuente: YouTube