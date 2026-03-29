Las efemérides de este 29 de marzo reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que el tenista Juan “Pico” Mónaco cumple 42 años.

Nacido en Tandil, provincia de Buenos Aires, el 29 de marzo de 1984, Mónaco empezó su carrera en 2001. Disputó los primeros puestos del ranking mundial y obtuvo grandes reconocimientos: llegó a ganar dos torneos ATP 500 y siete ATP 250, además de haber competido en doce finales. A su vez, estuvo 12 temporadas consecutivas entre los Top 100 del ranking ATP, cinco de las cuales alcanzó el Top 30. Llegó al puesto 10 del ranking internacional en julio de 2012: el mejor puntaje que alcanzó en su trayectoria. En 2017, el deportista se retiró como el quinto argentino con más victorias en el circuito profesional.

Pico Mónaco cumple años hoy Matías Salgado

Efemérides del 29 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1829 - Muere el prócer argentino Cornelio Saavedra.

1867 – Se dicta la primera constitución de Canadá.

1871 – Se inaugura el teatro Royal Albert Hall de Londres.

1886 – John Pemberton elabora el primer lote de Coca-Cola en un patio trasero en Atlanta.

1943 – Nace José Pablo Feinmann, filósofo e historiador argentino.

1956 – Juan Carlos de Borbón mata accidentalmente a su hermano menor, Alfonso, de un disparo con un revólver de calibre 22.

1957 – Nace Christopher Lambert, actor francés.

1960 – Nace Beto Casella, conductor de radio y televisión argentino.

1973 – El último marine de Estados Unidos abandona Vietnam.