Efemérides del 28 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este miércoles incluyen el Día de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
Las efemérides del 28 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se conmemora el Día de la Acción frente al Calentamiento Terrestre.
Esta jornada tiene como objetivo concientizar sobre las consecuencias que representa una emisión desmedida del dióxido de carbono en el medioambiente y su cuidado. La emisión de este y otros gases, efectuada por el uso de combustibles fósiles, permanece en la atmósfera y provoca el efecto invernadero y el calentamiento global.
En este día, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto con la Comisión Europea, Greenpeace y la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), se reúnen para invitar a gobiernos a tomar medidas que regulen la producción industrial, generen medios públicos sustentables y eduquen a los ciudadanos sobre el cuidado del planeta. En ese sentido, se planteó como una de las metas de la Agenda 2030 lograr la reducción del 55 por ciento de los gases invernaderos para evitar que se interrumpa el equilibrio biológico natural del planeta.
- 814 – Muere el emperador romano Carlomagno.
- 1813 –Jane Austen publica por primera vez y de forma anónima su novela Orgullo y prejuicio.
- 1853 – Nace el poeta y político cubano José Martí.
- 1912 – Nace el pintor estadounidense Jackson Pollock.
- 1918 – Se crea el Ejército Rojo de la Unión Soviética.
- 1939 – Muere el poeta y dramaturgo irlandés William Butler Yeats.
- 1940 – Nace el empresario mexicano Carlos Slim.
- 1949 – Nace el entrenador de básquet estadounidense Gregg Popovich.
- 1950 – Nace la astróloga, mentalista y tarotista argentina Blanca Curi.
- 1955 – Nace el político francés Nicolas Sarkozy. Fue presidente de su país entre 2007 y 2012.
- 1959 – Nace el cineasta franco-estadounidense Frank Darabont.
- 1977 – Muere el pintor argentino Benito Quinquela Martín.
Benito Quinquela Martin y sus pinturas de la ribera
- 1978 – Nace el futbolista italiano Gianluigi Buffon.
- 1980 – Nace el cantante estadounidense Nick Carter, miembro de Backstreet Boys.
- 1981 – Nace el actor estadounidense Elijah Wood.
- 1985 – En Estados Unidos, el grupo denominado USA for Africa graba la canción “We Are The World”. Participaron artistas como Michael Jackson, Lionel Richie, Ray Charles, Diana Ross, Tina Turner y Bob Dylan.
- 1994 – Nace el cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma.
- 1996 – Muere el guionista de historietas estadounidense Jerry Siegel. Es uno de los creadores de Superman.
- 2023 - Muere el líder del grupo Television, Tom Verlaine.
- Se celebra el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre.
- Se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos Personales.
- Se celebra el Día Mundial del Lego.
