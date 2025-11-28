Las efemérides del 28 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se cumplen nueve años de la tragedia del Chapecoense.

En el accidente aéreo que sufrió el Vuelo 2933 de LaMia murieron 71 personas. En la aeronave, además de la tripulación, viajaba el plantel del Chapecoense, equipo brasileño que iba a disputar como visitante la final de la Sudamericana 2016 en Colombia. El jet Avro con 77 ocupantes se precipitó a tierra el 28 de noviembre de 2016 cuando estaba por aterrizar en el aeropuerto internacional de Rionegro, que sirve a la ciudad colombiana de Medellín (noroeste). Según las pesquisas, el desmembramiento del avión se debió a falta de combustible, lo que puso el foco en la aerolínea que operó la aeronave.

71 personas, entre los que estuvieron la mayoría de los jugadores del Chapecoense y la tripulación de la aeronave, murieron un día como hoy, pero de 2016 Reuters

Como homenaje a las vidas perdidas, la final fue dada por ganada al equipo brasileño. El resto de equipos de la Serie A brasileña optaron por ceder jugadores al Chapecoense y facilitar contrataciones. Así, en 2017, además de debutar en la Copa Libertadores como simbólico ganador de la Copa Sudamericana, este club logró finalizar en una octava posición en el Brasileirao. De todas formas, el vacío se evidenció en las temporadas siguientes, y en 2019 el equipo descendió a la serie B brasileña, en la que actualmente juega.

Efemérides del 28 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1694 – Muere el poeta japonés Matsuo Bashō.

1757 – Nace el poeta y pintor británico William Blake.

1820 – Nace el filósofo y revolucionario alemán Friedrich Engels.

1881 – Nace el escritor austríaco Stefan Zweig.

1908 – Nace el antropólogo y filósofo francés Claude Lévi-Strauss .

1932 – Nace el saxofonista argentino Leandro “el Gato” Barbieri.

1946 – Nace el cineasta estadounidense Joe Dante .

1950 – Nace el actor y cineasta estadounidense Ed Harris.

1961 – Nace el cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

1961 – Nace el periodista y empresario argentino Daniel Hadad .

1972 – Nace la actriz y cineasta argentina Vera Fogwill.

1976 – Nace la escritora y cineasta argentina Lucía Puenzo.

1990 – En el Reino Unido, Margaret Thatcher finaliza su mandato como Primera Ministra.

2000 – Boca Juniors obtiene la segunda Copa Intercontinental de su historia. En Tokio, Japón, vence 2 a 1 al Real Madrid de España.