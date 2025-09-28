LA NACION

Efemérides del 28 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Este domingo 28 de septiembre es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha

Las efemérides de hoy incluyen el Día Internacional del Acceso Universal a la Información
Las efemérides de hoy incluyen el Día Internacional del Acceso Universal a la InformaciónIStockPhoto

Las efemérides del 28 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información.

La fecha surgió en 2015 a partir de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En 2019 tuvo la adhesión por la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

El 28 de septiembre es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, en defensa de la libertad de expresión
El 28 de septiembre es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, en defensa de la libertad de expresiónShutterstock

Como elaboran desde el organismo multilateral, el Día Internacional del Acceso Universal a la Información busca que toda persona tenga derecho a “buscar, recibir y difundir información”. Esta garantía atañe a muchas instituciones, desde fuentes gubernamentales que deben garantizar la transparencia y reporte de sus acciones, a los medios de comunicación, que deben ser plurales y ejercer la libertad de prensa de pleno derecho. Por último, también atañe a las personas, ya que poder difundir información y opiniones es parte integral del derecho a la libertad de expresión.

Para conmemorar esta jornada, la ONU impulsa un tema que hace hincapié en una de las problemáticas sobre el acceso a la información. Este año es “Garantizar el acceso a la información medioambiental en la era digital”. Según indica el organismo internacional en su sitio oficial, “los datos medioambientales, que abarcan el cambio climático, la contaminación, la biodiversidad y los riesgos de desastres, trascienden las fronteras nacionales, lo que requiere un intercambio de información mundial colaborativo, transparente e innovador”.

Efemérides del 28 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

  • 551 a.C. – Nace el filósofo chino Confucio.
  • 1902 – Nace el conductor de televisión estadounidense Ed Sullivan.
  • 1918 – Nace el jugador y director técnico Ángel Labruna, figura emblemática de River Plate.
  • 1924 – Nace el actor italiano Marcello Mastroianni.
  • 1932 – Nace en la comuna chilena de San Ignacio el músico, cantautor, escritor y director de teatro Víctor Jara: uno de los pilares en la música latinoamericana de los años 60 y 70, quien fue torturado y asesinado en 1973 durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
  • 1934 – Nace la actriz y modelo francesa Brigitte Bardot, reconocida además por su activismo en defensa de los animales.
  • 1951 – Miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea liderados por el general Benjamín Menéndez fracasan en dar un golpe de Estado para derrocar al presidente Juan Domingo Perón durante su segundo mandato.
  • 1966 – Un grupo de jóvenes encabezados por Dardo Cabo se apodera de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que viajaba desde Buenos Aires a Río Gallegos para desviarlo y aterrizar en las Malvinas. Se trata de un reclamo por la soberanía argentina en las islas australes ocupadas por el Reino Unido en 1833.
  • 1968 – Nace la actriz australiana Naomi Watts.
  • 1978 – Muere el papa Juan Pablo I, 33 días después de su llegada al Vaticano.
  • 1991 – Muere el músico y trompetista estadounidense de jazz Miles Davis.
  • 2004 – Ocurre la masacre escolar en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, la cual deja tres personas muertas.
  • 2010 – Muere la actriz argentina Romina Yan.
  • 2015 – La NASA confirma que hay agua líquida en Marte.
  • Se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
  • Se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información.
  • Se conmemora el Día Mundial contra la Rabia.
  • Se celebra el Día del Rector en la Argentina.
