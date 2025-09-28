Efemérides del 28 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este domingo 28 de septiembre es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 28 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
La fecha surgió en 2015 a partir de una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En 2019 tuvo la adhesión por la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Como elaboran desde el organismo multilateral, el Día Internacional del Acceso Universal a la Información busca que toda persona tenga derecho a “buscar, recibir y difundir información”. Esta garantía atañe a muchas instituciones, desde fuentes gubernamentales que deben garantizar la transparencia y reporte de sus acciones, a los medios de comunicación, que deben ser plurales y ejercer la libertad de prensa de pleno derecho. Por último, también atañe a las personas, ya que poder difundir información y opiniones es parte integral del derecho a la libertad de expresión.
Para conmemorar esta jornada, la ONU impulsa un tema que hace hincapié en una de las problemáticas sobre el acceso a la información. Este año es “Garantizar el acceso a la información medioambiental en la era digital”. Según indica el organismo internacional en su sitio oficial, “los datos medioambientales, que abarcan el cambio climático, la contaminación, la biodiversidad y los riesgos de desastres, trascienden las fronteras nacionales, lo que requiere un intercambio de información mundial colaborativo, transparente e innovador”.
- 551 a.C. – Nace el filósofo chino Confucio.
- 1902 – Nace el conductor de televisión estadounidense Ed Sullivan.
- 1918 – Nace el jugador y director técnico Ángel Labruna, figura emblemática de River Plate.
- 1924 – Nace el actor italiano Marcello Mastroianni.
- 1932 – Nace en la comuna chilena de San Ignacio el músico, cantautor, escritor y director de teatro Víctor Jara: uno de los pilares en la música latinoamericana de los años 60 y 70, quien fue torturado y asesinado en 1973 durante la dictadura del general Augusto Pinochet.
- 1934 – Nace la actriz y modelo francesa Brigitte Bardot, reconocida además por su activismo en defensa de los animales.
- 1951 – Miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea liderados por el general Benjamín Menéndez fracasan en dar un golpe de Estado para derrocar al presidente Juan Domingo Perón durante su segundo mandato.
- 1966 – Un grupo de jóvenes encabezados por Dardo Cabo se apodera de un vuelo de Aerolíneas Argentinas que viajaba desde Buenos Aires a Río Gallegos para desviarlo y aterrizar en las Malvinas. Se trata de un reclamo por la soberanía argentina en las islas australes ocupadas por el Reino Unido en 1833.
- 1968 – Nace la actriz australiana Naomi Watts.
- 1978 – Muere el papa Juan Pablo I, 33 días después de su llegada al Vaticano.
- 1991 – Muere el músico y trompetista estadounidense de jazz Miles Davis.
- 2004 – Ocurre la masacre escolar en la localidad bonaerense de Carmen de Patagones, la cual deja tres personas muertas.
- 2010 – Muere la actriz argentina Romina Yan.
- 2015 – La NASA confirma que hay agua líquida en Marte.
- Se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.
- Se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información.
- Se conmemora el Día Mundial contra la Rabia.
- Se celebra el Día del Rector en la Argentina.
