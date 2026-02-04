Efemérides del 4 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este miércoles incluyen el Día Mundial contra el Cáncer, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
- 3 minutos de lectura'
Las efemérides del 4 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles, en que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer.
Esta fecha que busca promover y concientizar sobre las problemáticas de esta enfermedad y cómo prevenirla. Fue promulgada en 2000 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer.
El cáncer es la denominación general de una serie de enfermedades que provocan que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada en determinadas partes del cuerpo, dando lugar a un bulto o masa, denominado tumor. Los más comunes son el cáncer de mama, de pulmón, colorrectal, de próstata y de piel, si bien existen muchos otros.
Si no se tratan correctamente, los tumores suelen invadir el tejido circundante y también pueden replicarse con metástasis en puntos distantes del organismo, diseminándose a otros órganos y tejidos hasta ocasionar la muerte.
Efemérides del 4 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1910 – Nace el dirigente deportivo argentino Alberto José Armando.
- 1913 – Nace la actriz y cantante argentina Sabina Olmos.
- 1918 – Nace la actriz y cineasta británico-estadounidense Ida Lupino.
- 1935 – En Estados Unidos se estrena Una noche en la ópera, film de los Hermanos Marx.
- 1940 – Nace el actor y cineasta estadounidense George A. Romero.
- 1945 – En Crimea comienza la Conferencia de Yalta. Participan Iósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, máximos mandatarios de la Unión Soviética, del Reino Unido y de los Estados Unidos, respectivamente.
- 1948 – Nace el músico y cantante estadounidense Alice Cooper.
- 1965 – Nace el ciclista argentino Juan Curuchet. Participó en seis Juegos Olímpicos y ganó la Medalla de Oro en Pekín 2008.
- 1968 – Nace el periodista y conductor argentino Guillermo Andino.
- 1973 – Nace el exboxeador estadounidense Óscar de la Hoya.
- 1978 – Nace la actriz y cantante colombiana Danna García.
- 1983 – Fallece la música y cantante estadounidense Karen Carpenter, integrante del dúo The Carpenters.
- 1987 – Fallece el músico y showman estadounidense Liberace.
- 1995 – Fallece la escritora estadounidense Patricia Highsmith.
- 2004 – En Estados Unidos, Mark Zuckerberg presenta y pone en línea Facebook.
- Se celebra el Día Mundial contra el Cáncer.
- Se celebra el Día Internacional de la Fraternidad Humana.
- Se celebra el Día del Orgullo Zombie.
- Se celebra el Día del Guardavidas en la Argentina.
- 1
Sebastián Ablín: jugó en la primera de River, metió un hit cumbiero que bailó el país, pasó por un reality y ahora se dedica a la cocina
- 2
Estuvo muerta por un minuto y contó lo que vio: “Es real”
- 3
Un amor de revista, hace 40 años, Susana Romero y Guillermo Vilas hicieron suspirar al país con su romance: “Nos gustaba la misma música”
- 4
¿Quién cuida al que cuida?: cómo la amistad y el sostén de su familia la ayudaron a transitar la muerte de su marido