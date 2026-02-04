Las efemérides del 4 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles, en que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer.

Esta fecha que busca promover y concientizar sobre las problemáticas de esta enfermedad y cómo prevenirla. Fue promulgada en 2000 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer.

El 4 de febrero es el día Día Mundial contra el Cáncer Shutterstock

El cáncer es la denominación general de una serie de enfermedades que provocan que un grupo de células del organismo crezcan de manera anómala e incontrolada en determinadas partes del cuerpo, dando lugar a un bulto o masa, denominado tumor. Los más comunes son el cáncer de mama, de pulmón, colorrectal, de próstata y de piel, si bien existen muchos otros.

Si no se tratan correctamente, los tumores suelen invadir el tejido circundante y también pueden replicarse con metástasis en puntos distantes del organismo, diseminándose a otros órganos y tejidos hasta ocasionar la muerte.

Efemérides del 4 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1910 – Nace el dirigente deportivo argentino Alberto José Armando.

1913 – Nace la actriz y cantante argentina Sabina Olmos.

1918 – Nace la actriz y cineasta británico-estadounidense Ida Lupino.

1935 – En Estados Unidos se estrena Una noche en la ópera, film de los Hermanos Marx.

1940 – Nace el actor y cineasta estadounidense George A. Romero.

1945 – En Crimea comienza la Conferencia de Yalta. Participan Iósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, máximos mandatarios de la Unión Soviética, del Reino Unido y de los Estados Unidos, respectivamente.

1948 – Nace el músico y cantante estadounidense Alice Cooper.

1965 – Nace el ciclista argentino Juan Curuchet. Participó en seis Juegos Olímpicos y ganó la Medalla de Oro en Pekín 2008.

1968 – Nace el periodista y conductor argentino Guillermo Andino.

1973 – Nace el exboxeador estadounidense Óscar de la Hoya.

1978 – Nace la actriz y cantante colombiana Danna García.

1983 – Fallece la música y cantante estadounidense Karen Carpenter, integrante del dúo The Carpenters.

1987 – Fallece el músico y showman estadounidense Liberace.