Las efemérides del 4 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Mundial de la Unesco.

Ese es el nombre con el que se conoce a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la fecha se sancionó en conmemoración al momento en que entró en vigor la constitución de este organismo, un día como este de 1946. Su objetivo era restablecer los sistemas educativos de aquellos países aliados impactados por la guerra y que no disponían de suficientes recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura. Actualmente, su alcance se extiende a todas las zonas en las que, por conflictos armados, inestabilidad política o situaciones de pobreza extendida, es necesario un refuerzo en los programas educativos para “formar ciudadanos del mundo”, como dicen en su sitio oficial.

Inaugurada en 1958, la sede de la UNESCO en París es obra del arquitecto Marcel Breuer, uno de los pioneros del brutalismo Archivo/Unesco

Efemérides del 4 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1817 – Nace el político argentino Carlos Tejedor.

1895 – Nace el cineasta estadounidense Ben Sharpsteen.

1956 – Nace el músico británico James Honeyman-Scott. Fue miembro de la banda The Pretenders.

1963 – Nace el exárbitro de fútbol argentino Horacio Elizondo. Dirigió el partido inaugural y la final en la Copa del Mundo del 2006.

1964 – Muere el escritor y poeta argentino Ezequiel Martínez Estrada.

1967 – Racing Club obtiene la Copa Intercontinental al vencer a Celtic de Escocia en el estadio Centenario de Montevideo.

1969 – Nace el actor estadounidense Matthew McConaughey.

1969 – David Bowie publica en el Reino Unido su álbum Space Oddity.