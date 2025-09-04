Las efemérides del 4 de septiembre agrupan eventos y celebraciones que ocurren un día como hoy, jueves en el que se festeja el Día del Inmigrante en la Argentina.

Esta celebración fue establecida por decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón en 1949. Con ella se busca homenajear a las personas procedentes de distintos puntos del mundo que eligen a la Argentina para desarrollar sus vidas. Entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX hubo una gran ola inmigratoria, mayoritariamente de países de Europa, como Italia y España, mientras que en las últimas décadas, la mayor parte del flujo provino de los países limítrofes, especialmente Paraguay, Bolivia y Chile.

Se eligió el 4 de septiembre para recordar la disposición dictada por el Primer Triunvirato un día como ese, pero de 1812, para fomentar la inmigración. Esta estableció “la inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familiares que deseen fijar domicilio en el territorio”.

En el decreto se señala que ese documento “fue, en verdad, el punto de partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno que, a través de leyes, decretos y reglamentaciones, estimuló, protegió y encauzó la inmigración”. Además, se destaca “la conveniencia de que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas, quien sumó sus esperanzas a la de los argentinos, regó la tierra con su sudor honrado, ennobleció las artes y mejoró las industrias”.

Desde un principio, la Argentina se mostró abierta a la llegada de inmigrantes. Por ejemplo, la Constitución Nacional sancionada en 1853 prohíbe establecer limitaciones para ingresar al país a los “extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. A su vez, el preámbulo de la Constitución hace referencia a “todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.

Efemérides del 4 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1781 – Se funda la ciudad estadounidense de Los Angeles en el Valle del Humo.

en el Valle del Humo. 1812 – Por decreto del Triunvirato, se legisla y fomenta la inmigración en Argentina.

1888 – George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak.

patenta el primer rollo y cámara Kodak. 1909 – Nace el actor y humorista argentino Pepe Biondi.

1917 – Nace Henry Ford II, fabricante de automóviles estadounidense.

1937 – Nace la nadadora australiana Dawn Fraser.

1963 – Nace el guionista y actor argentino Marcos Carnevale.

1967 – Se crea el grupo humorístico Les Luthiers .

1981 – Nace Beyoncé Knowles, cantante, modelo y actriz estadounidense.

1997 – Muere el arquitecto italiano Aldo Rossi.

1998 – Larry Page y Serguéi Brin fundan Google.

y fundan Google. 2014 – Muere Gustavo Cerati, músico argentino y líder de la banda Soda Stereo.