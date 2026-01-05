Las efemérides del 5 de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes en que se celebra el Día Internacional de la Crema Batida.

El hecho de que la celebración de este ingrediente sea la víspera del Día de Reyes Magos no es casual, ya que la crema batida es uno de los componentes asociados al Roscón de Reyes, que es un postre tradicional en esta fecha. Además de esta preparación, la crema batida es parte de otros platos, ya sea acompañando frutillas, en tortas, sobre helado o en innumerables combinaciones; los fanáticos de la crema batida hasta pueden elaborarla en casa, aunque también existen quienes prefieren el gusto de la que viene en un pomo y se puede esparcir fácilmente.

La crema batida tiene su Día Internacional este 5 de enero @reddiwip - @reddiwip

Efemérides del 5 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1931 – Nace el actor y cineasta estadounidense Robert Duvall.

1932 – Nace el filósofo, escritor y semiólogo italiano Umberto Eco.

1935 – Nace el actor y cineasta argentino Juan Carlos Puppo.

1936 – Nace el actor, comediante y director argentino Santiago Bal.

1938 – Nace el rey de España Juan Carlos I. En la actualidad, ocupa el cargo de manera honorífica.

1939 – Muere el abogado y político argentino Lisandro de la Torre.

1946 – Nace la actriz y cineasta estadounidense Diane Keaton.

1953 – En París, Francia, se representa por primera vez Esperando a Godot, obra de Samuel Beckett.

1959 – Nace el actor estadounidense Clancy Brown.

1965 – Nace la bailarina argentina Eleonora Cassano.

1966 – Nace el exárbitro de fútbol y político argentino Héctor Baldassi.

1968 – En Checoslovaquia comienza la protesta masiva conocida como Primavera de Praga.

1969 – Nace el cantante estadounidense Brian Hugh Warner, más conocido como Marilyn Manson.

1975 – Nace el actor, cineasta y músico estadounidense Bradley Cooper.