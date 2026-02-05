Las efemérides del 5 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves, en que se celebra el Día de la Nutella en todo el mundo.

El 5 de febrero se celebra el Dia de la Nutella Getty Images

El origen de esta fecha es curioso porque no tiene que ver con esta crema de avellanas y cacao; esta es elaborada por la empresa italiana de Michele Ferrero, Chocolates Ferrero ―que también creó el Ferrero Roger y el Chocolate Kinder― y salió a la venta por primera vez el 20 de abril de 1964. Se trató de una iniciativa de una bloggera norteamericana llamada Sara Ross, quien se define como fanática de este dulce. Decidió impulsar esta fecha para conmemorarlo simplemente porque “recién comienza el año, hace frío [en el hemisferio norte], y es una buena manera de introducir a la gente al mundo Nutella”.

Efemérides del 5 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1878 – Nace el ingeniero francés André Citroën, fundador de la empresa que lleva su apellido.

1881 – Muere el filósofo e historiador escocés Thomas Carlyle.

1910 – Nace el futbolista argentino Francisco “Pancho” Varallo.

1914 – Nace el escritor estadounidense William Burroughs.

1915 – Nace el cineasta argentino Carlos Rinaldi.

1936 – En Estados Unidos, se estrena Tiempos Modernos, film de Charles Chaplin.

Charlie Chaplin | Escena en la fabrica, de 'Modern Times' (1936)

1943 – Nace el cineasta estadounidense Michael Mann.

1958 – Nace el músico argentino Gustavo Fossá, más conocido como “Stuka”. Fue integrante de Los Violadores.

1962 – Nace la actriz estadounidense Jennifer Jason Leigh.

1967 – Muere la cantante y compositora chilena Violeta Parra.

1972 – Muere la escritora estadounidense Marianne Moore.

1982 – Nace el futbolista argentino Rodrigo Palacio.

1984 – Nace el futbolista argentino Carlos Tévez.

1985 – Nace el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

