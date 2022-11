Efemérides del 5 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides de este 5 de noviembre agrupan una lista de eventos, nacimientos y muertes que ocurrieron un día como este. Además, entre otras celebraciones, hoy es el Día Nacional de la Aviación Civil.

Muchos recordarán que hoy es el aniversario del nacimiento de Ricardo Fort, el famoso empresario que comenzó en la industria chocolatera dentro de la fábrica de su familia, Felfort. Criado en una familia acaudalada, pero de bajo perfil, de adulto dio rienda suelta a sus extravagancias. Ya en los años 90 era una conocida personalidad de la escena nocturna en Miami, ciudad con la que alternaba residencia junto a Buenos Aires. Durante esos años, se sometió a rigurosas rutinas de ejercicio así como a operaciones para moldear su físico a su gusto.

Aunque no tenía urgencias materiales, siempre quiso ser artista, como manifestó alguna vez. El propio peso de su persona lo llevó a gravitar cerca de las cámaras, y cuando Marcelo Tinelli lo convocó para el programa Bailando por un Sueño como suplente, aprovechó la oportunidad para desplegar su acto en el escenario (y fuera) con cantos, bailes y escándalos que lo convirtieron en un querido personaje mediático.

Pero detrás de la ficción había un hombre que había luchado por abrazar su orientación sexual, condición que asumió públicamente recién en 2011. Una lesión de rodilla producida durante un ensayo del Bailando y otras en la columna lo llevaron a vivir en privado con grandes dolores, mientras el gran público sólo veía su animada faceta escénica.

Ricardo Fort con sus dos hijos, en Miami

En noviembre de 2013 decidió internarse en el Sanatorio de la Trinidad para resolver de manera quirúrgica los dolores físicos que lo aquejaban tras más de una decena de intervenciones previas. Su estado de salud general era delicado, aunque hasta el final buscara enmascararlo: “Hola chicos, estoy en la Trinidad. Vine quince días de spa para que los médicos me mimen, me cuiden, comer cosas ricas, que me curen todo lo que tengo que curarme y salir cien puntos para después disfrutar la vida. Un beso muy grande a todos, a los fans, a la gente que me quiere. Los quiero. Gracias por seguirme todo el tiempo”, dijo en lo que fue su último mensaje, grabado la misma noche de su muerte el 25 de noviembre.

El Día Nacional de la Aviación Civil toma su fecha por el nacimiento de Don Aarón Félix Martín de Anchorena, el aristócrata, diplomático y piloto argentino que realizó la primera gran actividad aeronáutica del país al despegar, junto al piloto Jorge Newbery, del Campo de Polo del barrio porteño de Palermo (que en aquel entonces era la Sociedad Sportiva Argentina) y cruzar el Río de la Plata en un globo aerostático que aterrizó en Conchillas, Uruguay.

Jorge Newbery y Aarón Anchorena en la barquilla del Pampero, momentos antes de comenzar su proeza el 5 de noviembre de 1907. El salvavidas dice "Pampa" porque provenía de una embarcación de Anchorena que llevaba ese nombre. Archivo General de la Nación

Don Aarón había logrado otras proezas anteriormente, como en 1901 cuando venció en la primera competencia automovilística realizada en Buenos Aires, o el año siguiente cuando recorrió la Patagonia a caballo para recorrer el lago Nahuel Huapi y la Isla Victoria junto al perito Francisco Pascasio Moreno.

En 1907, durante su estancia como diplomático nacional en París, conoció al pionero brasilero de la aviación Alberto Santos Dumont, quien todavía riñe con los hermanos Wright por el lugar en la historia como la primera persona en realizar un vuelo.

Anchorena encargó un globo aerostático de 1200m3, al que bautizó Pampero y con el que realizó la memorable hazaña de cruzar el Río de la Plata. Por este importante logro para la aeronáutica, fue el primer presidente del Aero Club Argentino, fundado al año siguiente y que hoy recibe un especial saludo en su día.

1877 – Nace el aviador argentino Aarón Félix Martín de Anchorena Castellanos.

1903 – Nace el dibujante e historietista argentino Lino Palacio.

1918 – Nace el poeta argentino Homero Expósito.

1941 – Nace el músico y cantante estadounidense Art Garfunkel, integrante del dúo Simon and Garfunkel.

1943 – Nace el actor y escritor estadounidense Sam Shepard.

1949 – Nace el músico argentino Miguel Cantilo. Fue miembro del dúo Pedro y Pablo.

1952 – Nace la actriz y cantante española Teresa Rabal.

1954 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Alejandro Sabella. Con la Selección de su país fue subcampeón del mundo en 2014.

1959 – Nace el músico y cantante estadounidense Bryan Adams.

1960 – Nace la actriz británica Tilda Swinton.

1968 – Nace el empresario y artista argentino Ricardo Fort.

1968 – Nace el actor estadounidense Sam Rockwell.

2007 – Martín Kohan, escritor argentino, obtiene el Premio Herralde de Novela gracias a su obra “Ciencias morales”.

2009 – Fallece el historiador argentino Félix Luna.

2012 – Fallece el cantante y cineasta argentino Fuad Jorge Jury Olivera, más conocido como Leonardo Favio.

2013 – Fallece el actor y cantante argentino Juan Carlos Calabró.

2013 – Fallece el actor uruguayo Juan Manuel Tenuta.

Se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis.

Se celebra el Día Mundial del Idioma Romaní.

Se celebra el Día Internacional del Payaso.

Se celebra en la Argentina el Día Nacional de la Aviación Civil.

