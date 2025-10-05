Las efemérides del 5 de octubre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día Mundial de James Bond.

El personaje literario creado por Sir Ian Fleming, quien participó del servicio secreto británico (MI5) durante la Segunda Guerra Mundial, pasó a la pantalla grande en una saga de películas que vigorizaron el cine de espías, con entregas a lo largo de décadas como El Satánico Dr. No (la primera de la saga, estrenada en 1962), Vive y Deja Morir (1973), GoldenEye (1995), Casino Royale (2006), Skyfall (2012) y Sin Tiempo Para Morir, el último envío de James Bond, estrenado en 2021. Detrás del agente con licencia para matar hubo diversos actores, que lo inmortalizaron con su impronta: Sean Connery, Pierce Brosnan, Roger Moore y Daniel Craig son algunos de los más icónicos. Además, ya se confirmó una nueva película de James Bond, cuya producción comenzó en 2024, que es motivo de especulación entre los fanáticos, quienes hoy festejan el día de su personaje favorito.

Efemérides del 5 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1864 – Nace el inventor del cinematógrafo Louis Jean Lumiere , quien llevó a cabo el descubrimiento junto a su hermano Auguste Marie Louis Nicolas.

1872 – El presidente Domingo Sarmiento funda la Escuela Naval.

1941 – Nace Eduardo Duhalde , expresidente de la Argentina.

1947 – Nace el cantante Brian Johnson, líder de la banda AC/DC.

líder de la banda AC/DC. 1952 – Nace el músico argentino David Lebón, integrante del mítico grupo Serú Girán.

1958 – Nace Neil de Grasse Tyson, astrofísico, cosmólogo y escritor estadounidense.

1969 – El grupo británico Monty Python hace su debut televisivo.

hace su debut televisivo. 1971 – Nace Ale Sergi, cantante argentino de la banda Miranda!.