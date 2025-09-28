Día del Director de Escuela: 50 frases para enviar por WhatsApp
Hoy se celebra a estas figuras centrales en la educación de los más pequeños; enviarles un mensaje puede ser un detalle importante
- 4 minutos de lectura'
El Día del Director de Escuela se celebra cada 28 de septiembre. Se trata de una efeméride que celebra a esta figura tan importante en la educación como es el líder de una institución educativa.
La jornada busca reconocer la labor de quienes conducen y gestionan las instituciones educativas. Los directores de escuela cumplen un rol clave para garantizar el buen funcionamiento de los colegios, liderar equipos docentes y promover una educación de calidad.
El mes de septiembre viene acompañado de otras fechas muy relevantes para la educación, como el Día del Maestro, el 11 de septiembre; el Día del Profesor, el 17 de septiembre; el Día del Estudiante, el 21 de septiembre.
Muchas personas aprovechan la jornada para enviarles un mensaje en su día y festejarlos.
50 frases por el Día del Director de Escuela para enviar por WhatsApp
- Su liderazgo marca la diferencia en cada aula. ¡Feliz día!
- Gracias por ser el motor que impulsa nuestra comunidad educativa.
- Usted es el pilar que sostiene la visión de nuestra escuela.
- Reconocemos y celebramos su visión estratégica para el futuro educativo.
- Un buen director es un líder que inspira. Gracias por serlo.
- Su capacidad para guiar es invaluable. Que tenga un día maravilloso.
- Por ser el timón que dirige nuestra escuela hacia la excelencia.
- Gracias por su liderazgo firme y humanista.
- Celebramos hoy al arquitecto de nuestro ambiente escolar.
- Su ejemplo es la mejor lección para todos nosotros.
- Agradecemos su compromiso inquebrantable con la educación.
- Su dedicación diaria es la base de nuestros logros.
- Gracias por el tiempo y el corazón que invierte en nuestra escuela.
- Su pasión por la enseñanza es una fuente de energía para todos.
- Celebramos la entrega con la que asume su rol cada día.
- Gracias por no ver su labor como un trabajo, sino como una misión.
- El sacrificio silencioso que hace merece nuestro mayor aplauso.
- Su labor incansable transforma vidas. ¡Feliz Día del Director!
- Valoramos profundamente su sentido de la responsabilidad.
- Gracias por su paciencia y perseverancia en la gestión escolar.
- Usted no solo administra, usted transforma. ¡Gracias!
- Su impacto va más allá de los números: impacta en cada estudiante.
- Gracias por crear un ambiente donde el aprendizaje florece.
- Nuestra escuela es mejor gracias a su gestión innovadora.
- Su trabajo siembra futuro cada día.
- Gracias por hacer de la escuela un verdadero hogar de conocimientos.
- Su influencia positiva se ve en la sonrisa de nuestros alumnos.
- Usted hace posible que los sueños educativos se conviertan en realidad.
- Gracias por construir una comunidad fuerte y unida.
- Reconocemos en usted al agente de cambio que nuestra educación necesita.
- Gracias por confiar en su equipo docente.
- Su habilidad para articular esfuerzos es admirable.
- Es un placer trabajar bajo su dirección colaborativa.
- Gracias por ser un oyente activo y tomar en cuenta todas las voces.
- Un director que lidera con el ejemplo y apoya a su personal.
- Valoramos su rol como conciliador y mediador.
- Usted nos motiva a ser la mejor versión de nosotros mismos.
- Gracias por construir un equipo sólido y comprometido.
- Su calidez humana nos hace sentir valorados.
- Por ser el director que inspira trabajo en equipo y respeto mutuo.
- ¡Feliz día a nuestro director estrella!
- Simplemente: gracias por todo.
- Su trabajo es esencial. ¡Felicitaciones!
- La educación le debe mucho a líderes como usted.
- Reconocimiento total a su magnífica labor.
- Un director ejemplar merece un día excepcional.
- Hoy celebramos su gran corazón y su gestión.
- Usted es un referente para toda la comunidad.
- ¡Que su día esté lleno de la alegría que usted siembra!
- Gracias por su sí a la educación.
Otras noticias de Efemérides
- 1
Matemáticos sub-35: los jóvenes argentinos que brillaron en el foro que reunió a lo mejor de los expertos del mundo
- 2
Lo que los científicos descubrieron al estudiar a María Branyas, quien fue la persona más longeva del mundo
- 3
Un cardiólogo reveló cuál es la consulta más frecuente que tiene (y no son los infartos)
- 4
Robertito Funes y el equipo de LN+ fueron agredidos en la marcha por el triple crimen: “Todo se desvirtuó“