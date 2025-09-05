Las efemérides del 5 de septiembre reúnen diferentes celebraciones y eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se cumplen 79 años del nacimiento de Freddie Mercury.

El cantante y pianista nació bajo el nombre de Farrokh Bulsara en la isla africana de Zanzíbar (actual Tanzania), que en ese momento formaba parte del protectorado británico. La revolución de 1964, que unió Zanzíbar con Tanganica y formó el Estado actual, hizo que a los 18 años tuviera que migrar junto a su familia a Reino Unido. Allí desarrolló una carrera artística inolvidable como vocalista y compositor destacado de la banda Queen junto a Brian May, John Deacon y Roger Taylor. La agrupación llenó estadios en todos los continentes y dejó para la posteridad 15 discos. Además, su presentación en el festival Live Aid es considerada una de las mejores actuaciones en vivo de la historia.

Como solista editó el disco Mr Bad Guy, de 1985, y Barcelona, con la icónica canción compuesta junto a Montserrat Caballé, en 1988. Freddie Mercury murió a los 45 años, afectado por el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) en su residencia londinense de Kensington.

Efemérides del 5 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1638 – Nace Luis XVI de Francia.

de Francia. 1914 – Nace el poeta chileno Nicanor Parra.

1921 – Se inaugura el Teatro Cervantes en Buenos Aires.

1940 – Nace la actriz Raquel Welch .

1942 – Nace el cineasta alemán Werner Herzog .

1946 – Nace el cantante británico Freddie Mercury, líder del grupo Queen.

1951 – Nace el actor estadounidense Michael Keaton.

1972 – El comando palestino Septiembre Negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica, mientras se disputan los Juegos Olímpicos de Munich.

1974 – Nace Romina Yan , actriz argentina.

, actriz argentina. 1975 – Se realiza el recital de despedida en el Luna Park de Sui Generis, banda argentina integrada por Charly García y Nito Mestre.