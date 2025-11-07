Las efemérides del 7 de noviembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se cumplen 112 años del nacimiento del escritor e intelectual francés Albert Camus.

El autor de La Peste nació el 7 de noviembre de 1913 en Argel, actual Argelia, que por entonces era parte de las colonias francesas. Su padre, conscripto en el ejército del país europeo, murió al año siguiente, en la Primera Guerra Mundial. En 1940, Camus migró a París, donde publicó El Extranjero (1942), una de sus obras más conocidas, y editó el periódico de resistencia a la ocupación alemana Combat, que continuó siendo una plataforma de opinión vinculada a la centro-izquierda en los tiempos posteriores a la liberación aliada. Escribió novelas, cuentos y ensayos, entre los que destaca El Mito de Sísifo, donde se planteó el sentido de la vida antes de responder, decantándose por el absurdo en la existencia, decisión que llevó a que se lo apodara, contra su voluntad, “el Profeta de lo absurdo”. Por el conjunto de su trabajo se le concedió el Premio Nobel de Literatura en 1957. Murió menos de tres años después, en enero de 1960, en un accidente de tránsito.

El escritor e intelectual francés Albert Camus ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957

Efemérides del 7 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1867 – Nace la científica polaca nacionalizada francesa Marie Curie . Obtuvo dos Premios Nobel: uno en Física y otro en Química.

Obtuvo dos Premios Nobel: uno en Física y otro en Química. 1879 – Nace el político y revolucionario ruso Lev Trotski.

1913 – Nace en Argelia el filósofo y escritor francés Albert Camus.

1934 – Nace la periodista y conductora argentina Mónica Cahen D’Anvers .

1943 – Nace la cantante, compositora y pintora canadiense Roberta Joan Anderson, más conocida como Joni Mitchell.

1949 – Nace el músico argentino Kubero Díaz, miembro de Los Abuelos de la Nada.

miembro de Los Abuelos de la Nada. 1967 – Nace el DJ francés David Guetta.

1970 – Carlos Monzón vence por nocaut al italiano Nino Benvenutti en Roma y se consagra campeón mundial de boxeo en la categoría mediano.

1973 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Martín Palermo. Es el goleador histórico de Boca Juniors.

Es el goleador histórico de Boca Juniors. 1974 – Nace la actriz y conductora argentina Florencia Peña.

1980 – Nace la modelo y actriz argentina Luciana Salazar .

1980 – Muere el actor estadounidense Steve McQueen.

1986 – Walter De Giusti asesina en Rosario, Argentina, a la abuela y a la tía abuela de Fito Páez, Delia Ramírez de Páez y Josefa Páez, y también a Fermina Godoy, la empleada doméstica de la casa, quien estaba embarazada.

1996 – Nace la cantante y compositora neozelandesa Lorde.

2011 – Muere el boxeador estadounidense Joe Frazier . Fue campeón mundial en la categoría de peso pesado.

Fue campeón mundial en la categoría de peso pesado. 2016 – Muere el músico, escritor y poeta canadiense Leonard Cohen.