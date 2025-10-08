Las efemérides del 8 de octubre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que se celebra el Día del Trabajador Rural.

La fecha coincide con el aniversario del día de 1944 en que se estableció el primer Estatuto del Peón de Campo. Aquella medida, reglamentada a través del decreto 28.169, fue tomada por el gobierno de facto presidido por el general Edelmiro Farrell, como una iniciativa de la Secretaría de Trabajo dirigida por Juan Domingo Perón, quien casualmente también nació un día como hoy, pero de 1895. Como recuerdan desde el sitio oficial de la Facultad de Agronomía de la UBA (Universidad de Buenos Aires), el estatuto contenía una serie de garantías laborales, entre las que figuraban “el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, salarios mínimos, descansos obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas”.

El Día del Trabajador Rural se festeja el 8 de octubre LA NACION

El Día del Trabajador Rural en la Argentina representa una jornada de asueto para las personas comprendidas por el Régimen Nacional del Trabajo Agrario.

Efemérides del 8 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

1895 – Nace Juan Domingo Perón , expresidente argentino.

, expresidente argentino. 1927 – Muere el novelista y poeta argentino Ricardo Güiraldes.

1927 – Nace César Milstein , bioquímico argentino, premio Nobel de Medicina en 1984.

, bioquímico argentino, premio Nobel de Medicina en 1984. 1929 – Nace Manuel García Ferré, historietista español, radicado en la Argentina. Fue creador de personajes infantiles como Hijitus y Larguirucho.

1970 – Nace Matt Damon, actor norteamericano.

actor norteamericano. 1981 – Muere el cineasta argentino Armando Bó .

1985 – Nace Bruno Mars, cantante estadounidense.