Las efemérides del 9 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, miércoles en que Whitney Houston cumpliría 60 años.

La cantante estadounidense nació un día como hoy, pero de 1963, en Newark, Nueva Jersey. Apodada “La Voz”, ella se volvió una de las grandes estrellas de las décadas de 1980 y 1990. Es una de las artistas musicales con la mayor cantidad de ventas de todos los tiempos, con más de 220 millones de discos vendidos en todo el mundo. Es mayormente conocida por sus habilidades vocales y el uso de técnicas de canto gospel en la música pop. Algunos de sus hits son “I Wanna Dance With Somebody”, “I Will Always Love You”, “I Have Nothing” y “Greatest Love of All”. Entre todos los reconocimientos que consiguió en su vida, se destacan sus ocho premios Grammy y dos premios Emmy.

Además de desempeñarse como cantante, Houston también fue compositora, productora discográfica y de cine, actriz, empresaria y modelo. Hizo su debut actoral con la película de suspenso romántico The Bodyguard (1992) que, a pesar de recibir malas críticas, se convirtió en la décima película más taquillera hasta esa fecha.

Whitney Houston murió 11 de febrero de 2012, a los 48 años de edad. Houston apareció sumergida en una bañadera en su habitación en el Hotel Beverly Hilton la víspera de la entrega de los Grammy. Las autoridades confirmaron que la causa de su fallecimiento fue un ahogamiento accidental, aunque una enfermedad cardíaca y el consumo de cocaína contribuyeron a su deceso.

¿Qué pasó un 9 de agosto?

1821 – El general José de San Martín declara abolido el régimen constitucional de España en el Perú.

1822 – Comienza a funcionar la Facultad de Medicina en Buenos Aires.

1871 – Muere José Mármol, poeta.

1930 – Nace el personaje animado de cine y televisión Betty Boop.

1945 – Estados Unidos lanza la bomba atómica que destruye Nagasaki, Japón.

1957 – Nace la actriz estadounidense Melanie Griffith.

1962 – Muere el novelista y poeta alemán Herman Hesse.

1963 – Nace Whitney Houston, cantante estadounidense.

1963 – Nace Ernesto Tenembaum, periodista argentino.

1965 – Singapur se separa de Malasia.

1968 – Nace la actriz estadounidense Gillian Anderson.

1969 – El clan Manson asesina a la actriz Sharon Tate en su casa de Los Ángeles.

1972 – Nace el cantautor colombiano Juanes.

1985 – Nace Anna Kendrick, actriz estadounidense.

1986 – Se lleva a cabo el último concierto de Queen con su formación original en el Knebworth Park de Inglaterra, uno de los más populares y reproducidos en la historia de la música.

1989 – Muere el actor mexicano Ramón Valdés, conocido por ser “Don Ramón” en El Chavo del 8.

1990 – Nace el actor sueco Bill Skarsgård.

Se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la Mujer en Sudáfrica y Namibia, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en reconocimiento a la primera reunión de trabajo de las Naciones Unidas sobre la población indígena.

Se celebra el Día del Maestro de Educación Especial en Argentina.

