Whitney Houston: a 10 años de su muerte, su ex sigue lucrando con su imagen y su mejor amiga hizo una dura confesión

Talentosa, bella y dueña de una voz inconfundible, a lo largo de los años Whitney Houston le regaló a su público decenas de canciones memorables , pero también les dejó en claro que no era una diva que vivía en una torre de marfil, escindida de los males que aquejan al mundo. Por eso, su trágica y prematura muerte fue tomada por muchos como el corolario de una corta pero compleja vida ajetreada. El 11 de febrero de 2012, la noticia conmocionaba al mundo de la música y del cine: la habían encontrado sin vida en la bañadera de un hotel de Beverly Hills.

Aunque al principio se presentó como una muerte accidental, el análisis toxicológico forense concluiría que “la muerte se debió a un ahogamiento debido a los efectos de enfermedades cardíacas y el uso de cocaína” . Las drogas habían estado presentes en los peores momentos de la vida de la cantante de 48 años, pero seguiría estándolo más allá de su deceso: solo tres años después, su única hija, Bobbi Kristina Brown, moriría de forma similar: ahogada tras consumir alcohol y drogas. Y en 2020, Nick Gordon, el exnovio de Bobbi, moriría de sobredosis de heroína.

Withney Houston y su hija Bobbi Kristina Brown: similitudes de dos vidas marcadas por los excesos Archivo

10 años de una muerte que aún duele

A diez años de la muerte de Houston, Bobby Brown, quien fuera su esposo -y padre de Bobbi- fue retratado en el cementerio en el que descansan los restos de madre e hija. No lo hizo solo: además de su esposa, Alicia Etheredge-Brown. lo acompañaron las cámaras de dos programas que lo tendrán como protagonista: una serie y un documental. Aquellas imágenes tomaron por asalto las portadas de varios medios estadounidenses, pero sin hacerse cargo de las críticas que despertó su falta de reserva, el músico explicó: “Cuando las cámaras me seguían, no quería dejar que nada se interpusiera entre mi vida y lo que estaba haciendo. Entonces, solo quería que las cámaras me siguieran a donde quiera que fuera. Ese día casualmente iba a ir a la tumba”.

Whitney Houston y Bobby Brown, en una fiesta previa a la entrega de los premios Grammy de 2000 Agencias - Archivo

“También hicimos nuestro mejor esfuerzo para hacer de ese momento su momento”, dijo Etheredge-Brown. Y agregó: “Fue muy emotivo para los dos”. Según informó A&E, Bobby Brown: Every Little Step, la serie de 12 episodios, brindará “una mirada exclusiva a la vida del músico junto a su esposa y sus hijos mientras se enfoca en nuevas empresas comerciales y proyectos musicales”. A su vez, el documental narra su “viaje al estrellato y las consecuencias de sus luchas personales con la sobriedad y la trágica muerte de sus dos hijos y su primera esposa, Whitney Houston”.

A un año de la tragedia, Brown publicó su autobiografía titulada Bobby Brown: The Truth, The Whole Truth and Nothing But... (Bobby Brown: La verdad, toda la verdad y nada más que...,) , basada en gran parte, como era de esperarse, en su relación con la cantante. Allí, admite que su matrimonio estaba “condenado desde el principio”.

“Creo que nos casamos por todas las razones equivocadas. Ahora me doy cuenta de que Whitney tenía una agenda diferente a la mía. Su agenda era limpiar su imagen, mientras que la mía era ser amado y tener hijos. Los medios la acusaban de tener una relación bisexual con su asistente. En esa situación, la única solución que encontró era casarse y tener hijos. Eso acabaría con toda especulación, fuera cierto o no”, aseguró Brown en aquel libro.

Whitney Houston Reuters

El testimonio de su familiares y amigas

Su exesposo no fue el único que decidió vivir el duelo frente a las cámaras. A un año de la muerte de Whitney, su madre, su hermano Gary, su cuñada Pat, su sobrino, Rayah, y las cantantes Dionne Warwick y CeCe Winans, tías de la cantante, estrenaron el reality The Houstons: On Our Ownun un programa de 14 capítulos para el canal por cable Lifetime. “El programa ha mantenido a la familia unida. Hablamos sobre las cosas, somos muy abiertos, y prestamos atención a aquellos que necesitan más consuelo. Hacer el programa ha ayudado casi seguro de una forma enorme”, dijo en su momento Pat Houston, representante y cuñada de Whitney.

Durante el primer programa de la serie se mostró a la familia en su casa de Atlanta, Georgia, unos días antes del primer Día de la Madre sin Whitney y concluyó, también, con una visita a su tumba.

Pero no todo el círculo íntimo de Houston eligió transitar su duelo en público. Una de las mejores amigas de la cantante, Winston Virgo, brindó este viernes una entrevista en las que dio cuenta de cómo se enteró de la fatídica noticia y reveló que se siente culpable, justamente, de haber respetado la intimidad de su amiga y no haber abordado el tema de las drogas.

La canción de El guardaespaldas, "I will always love you", la transformó en una estrella global

“Me enteré por la llamada de una de sus coristas y realmente la noticia puso mi mundo patas arriba”, dijo Virgo a Newsweek . “ Realmente lamento no haber hablado con ella sobre sus problemas con las drogas. Siento que pudo haber hecho una diferencia. Realmente desearía haber dicho algo, pero una parte de mí lo negaba. También sentí que me habría excedido si dijera algo”.

Parte de ese sentimiento se debe a que Houston hizo todo lo posible para que Virgo nunca la viera drogándose o bajo los efectos de las sustancias que consumía. “Ella nunca me dejó verla consumir drogas. Nunca me hubiese permitido estar cerca de ella cuando estaba haciendo eso, porque me cuidaba”, expresó.

En 2001, Virgo, que además de amiga era la mano derecha de Houston, comenzó a pasar menos tiempo junto a la cantante. “Cuando la veía en la televisión, me daba cuenta de que no era la Whitney que yo conocía. Parecía que sentía que su estrella se había atenuado”, recordó.

Una vida signada por la música y la tragedia

Era cierto, la poderosa llama que la convirtió en estrella, por ese entonces se estaba apagando. La música estuvo alrededor suyo desde su cuna. Ahijada de Aretha Franklin, Whitney Houston había nacido 9 de agosto de 1963, en Newark, Nueva Jersey. Era hija de la cantante de soul y gospel Cissy Houston y prima de Dionne Warwick y Dee Dee Warwick.

A sus 11 años comenzó a formarse como vocalista en el coro de góspel de niños en la New Hope Baptist Church, una Iglesia en Nueva Jersey. Y pocos años después acompañaba a su madre en los shows de Nueva York. Tenía 22 años en 1985, cuando salió su primer álbum Whitney Houston que vendió más de 25 millones en todo el mundo.

Whitney Houston luchó durante años contra sus adicciones

De ese primer disco, se consagrarían como clásicos: “Saving all my love for you”, “How will I know”, “Greatest love of all” y “Nobody loves me like you do”, entre otros temas que lograron encabezar los rankings y la hicieron ganadora de premios. Y sumaría otros dos discos exitosos después (Whitney, en 1987 y I’m Your Baby Tonight, en 1990) antes de que llegara su primer rol protagonista en una película que la llevaría a otra escala muy superior de popularidad mundial: El guardaespaldas, en 1992.

La versión de “I will always love you” que realizó para la banda de sonido del film encabezó durante 14 semanas el ranking Billboard Hot 100 y volvería a ingresar a esa lista después de su muerte. En julio de 1992 se casó con Brown y en marzo de 1993 nació su hija, Bobbi Kristina.

Mientras la llama duró, trabajó incansablemente. Protagonizó nuevas películas en las que también cantó, produjo nuevos discos que fueron éxitos musicales, llenó estadios en recitales y en una entrevista en 2002 confesó por primera vez su adicción a las drogas y al alcohol, subrayando que “la fiesta terminó”.

Dejó de ser noticia por su talento y empezó a serlo por sus escándalos. En 2007 se divorció y tuvo al menos dos internaciones para rehabilitarse. Dos días después de ensayar para la fiesta de los Premios Grammy 2012 con artistas como Brandy Norwood y Mónica Arnold, fue hallada boca abajo en la bañadera del hotel.

