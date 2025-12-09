Las efemérides del 9 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Internacional contra la Corrupción.

La jornada busca concientizar a los distintos gobiernos de todo el mundo para que luchen contra cualquier manejo ilícito y desigual del poder. Fue propuesta el 31 de octubre de 2003 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4, con el fin de combatir y prevenir actos corruptos en cualquier lugar del mundo y por parte de cualquier actor social. Esta iniciativa también tuvo como fin detener a aquellos países que incurren activamente en este tipo de comportamientos. Además, subraya la importancia de frenar a las personas que aprovechan su situación dominante para enriquecerse ilícitamente.

Efemérides del 9 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1608 – Nace el poeta inglés John Milton, autor de El paraíso perdido.

1916 – Nace el actor estadounidense Kirk Douglas, protagonista de Espartaco y Paths of Glory, entre otras películas, y padre del actor Michael Douglas.

1929 – Nace el actor y cineasta estadounidense John Cassavetes.

1934 – Nace la actriz británica Judi Dench.

1937 – Nace la periodista y conductora argentina Fanny Mandelbaum.

1953 – Nace el actor y cineasta estadounidense John Malkovich.

1957 – Nace el escritor y guionista francés Emmanuel Carrère.

1969 – Nace el músico estadounidense Jakob Dylan.

1976 – Nace el músico y cantante argentino Dante Spinetta.

1977 – Muere la escritora ucraniana-brasilera Clarice Lispector.

1978 – Nace el extenista argentino Gastón Gaudio.

1978 – Nace el actor y cineasta argentino Guillermo Pfening.

1985 – En Buenos Aires, Argentina, se dicta la sentencia del Juicio a las Juntas.