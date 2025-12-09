LA NACION

Efemérides del 9 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este martes incluyen el Día Internacional contra la Corrupción, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha

Las efemérides de este 9 de diciembre incluyen el Día Internacional contra la Corrupción, la muerte de Santiago Bal y de Clarice Lispector
Las efemérides del 9 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Internacional contra la Corrupción.

La jornada busca concientizar a los distintos gobiernos de todo el mundo para que luchen contra cualquier manejo ilícito y desigual del poder. Fue propuesta el 31 de octubre de 2003 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4, con el fin de combatir y prevenir actos corruptos en cualquier lugar del mundo y por parte de cualquier actor social. Esta iniciativa también tuvo como fin detener a aquellos países que incurren activamente en este tipo de comportamientos. Además, subraya la importancia de frenar a las personas que aprovechan su situación dominante para enriquecerse ilícitamente.

  • 1608 – Nace el poeta inglés John Milton, autor de El paraíso perdido.
  • 1916 – Nace el actor estadounidense Kirk Douglas, protagonista de Espartaco y Paths of Glory, entre otras películas, y padre del actor Michael Douglas.
  • 1929 – Nace el actor y cineasta estadounidense John Cassavetes.
  • 1934 – Nace la actriz británica Judi Dench.
  • 1937 – Nace la periodista y conductora argentina Fanny Mandelbaum.
  • 1953 – Nace el actor y cineasta estadounidense John Malkovich.
  • 1957 – Nace el escritor y guionista francés Emmanuel Carrère.
  • 1969 – Nace el músico estadounidense Jakob Dylan.
  • 1976 – Nace el músico y cantante argentino Dante Spinetta.
  • 1977 – Muere la escritora ucraniana-brasilera Clarice Lispector.
  • 1978 – Nace el extenista argentino Gastón Gaudio.
  • 1978 – Nace el actor y cineasta argentino Guillermo Pfening.
  • 1985 – En Buenos Aires, Argentina, se dicta la sentencia del Juicio a las Juntas.
  • 2015 – Muere el cantante argentino Alberto Podestá.
  • 2018 – En Madrid, España, River Plate vence por 3 a 1 a Boca Juniors y se consagra campeón de la Copa Libertadores de América.
  • 2019 – Muere el actor y humorista argentino Santiago Bal.
  • 2019 – Muere la cantante sueca Marie Fredriksson. Fue miembro del dúo Roxette.
  • 2020 – Muere el exfutbolista italiano Paolo Rossi. Con la selección de su país, fue campeón del mundo en 1982.
  • Se celebra el Día Internacional contra la Corrupción.
  • Se celebra el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.
  • Se celebra el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia.
  • Se celebra el Día Mundial de la Informática.
