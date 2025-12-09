Efemérides del 9 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este martes incluyen el Día Internacional contra la Corrupción, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 9 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra el Día Internacional contra la Corrupción.
La jornada busca concientizar a los distintos gobiernos de todo el mundo para que luchen contra cualquier manejo ilícito y desigual del poder. Fue propuesta el 31 de octubre de 2003 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 58/4, con el fin de combatir y prevenir actos corruptos en cualquier lugar del mundo y por parte de cualquier actor social. Esta iniciativa también tuvo como fin detener a aquellos países que incurren activamente en este tipo de comportamientos. Además, subraya la importancia de frenar a las personas que aprovechan su situación dominante para enriquecerse ilícitamente.
- 1608 – Nace el poeta inglés John Milton, autor de El paraíso perdido.
- 1916 – Nace el actor estadounidense Kirk Douglas, protagonista de Espartaco y Paths of Glory, entre otras películas, y padre del actor Michael Douglas.
- 1929 – Nace el actor y cineasta estadounidense John Cassavetes.
- 1934 – Nace la actriz británica Judi Dench.
- 1937 – Nace la periodista y conductora argentina Fanny Mandelbaum.
- 1953 – Nace el actor y cineasta estadounidense John Malkovich.
- 1957 – Nace el escritor y guionista francés Emmanuel Carrère.
- 1969 – Nace el músico estadounidense Jakob Dylan.
- 1976 – Nace el músico y cantante argentino Dante Spinetta.
- 1977 – Muere la escritora ucraniana-brasilera Clarice Lispector.
- 1978 – Nace el extenista argentino Gastón Gaudio.
- 1978 – Nace el actor y cineasta argentino Guillermo Pfening.
- 1985 – En Buenos Aires, Argentina, se dicta la sentencia del Juicio a las Juntas.
- 2015 – Muere el cantante argentino Alberto Podestá.
- 2018 – En Madrid, España, River Plate vence por 3 a 1 a Boca Juniors y se consagra campeón de la Copa Libertadores de América.
- 2019 – Muere el actor y humorista argentino Santiago Bal.
- 2019 – Muere la cantante sueca Marie Fredriksson. Fue miembro del dúo Roxette.
- 2020 – Muere el exfutbolista italiano Paolo Rossi. Con la selección de su país, fue campeón del mundo en 1982.
- Se celebra el Día Internacional contra la Corrupción.
- Se celebra el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen.
- Se celebra el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia.
- Se celebra el Día Mundial de la Informática.
