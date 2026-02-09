Las efemérides del 9 de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, lunes, en que se celebra el Día Mundial de la Pizza.

Se trata de una jornada en que se busca celebrar esta preparación que tiene sus orígenes en Italia, pero que países de todo el mundo la adoptaron, por lo cual es considerada una de las comidas más populares del mundo. La elección de la fecha surgió en 2017 como una iniciativa de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) al declarar a este plato como un bien intangible de la humanidad. La medida fue impulsada por una petición mundial de más de dos millones de firmas y contó con el apoyo del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La historia de la masa de levadura mezclada con queso —y, más tarde, tomate— tiene variantes de muchas partes del mundo, lo cual lo hace un alimento compartido por millones de personas de culturas diversas. En la Argentina, la tradición culinaria de este plato abarca todas sus variantes, pero encuentra su veta más nacional en la media masa, estilo de pizza caracterizado por el grosor de la masa y la abundancia de ingredientes, que surgió del encuentro entre los inmigrantes italianos y la amplia oferta de productos agrícolas ofrecidos por nuestro país.

Efemérides del 9 de febrero: ¿qué pasó un día como hoy?

1881 – Muere el escritor ruso Fiódor Mijáilovich Dostoievski.

1883 – Muere el abogado y político argentino Mariano Saavedra.

1940 – Nace el escritor sudafricano John Maxwell Coetzee. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

1940 – Nace el abogado y político argentino Enrique Olivera.

1943 – Nace el actor estadounidense Joe Pesci.

Robert De Niro y Joe Pesci en una escena de Toro salvaje - Fuente: YouTube

1943 – Nace el economista estadounidense Joseph Stiglitz.

1943 – Nace el periodista y presentador argentino Víctor Sueiro.

1945 – Nace la actriz estadounidense Mia Farrow.

1955 – Nace el actor británico Charles Shaughnessy, protagonista de la serie La Niñera.

1964 – La banda británica The Beatles hace su primera aparición en el programa de televisión estadounidense The Ed Sullivan Show.

1968 – Nace la actriz y cantante mexicana Alejandra Guzmán.

1978 – Nace el presentador y conductor argentino Santiago del Moro.

1981 – Nace el actor británico Tom Hiddleston.

1987 – Nace el actor estadounidense Michael B. Jordan.

