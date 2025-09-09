Efemérides del 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
Este martes 9 de septiembre es el Día Mundial de la Agricultura, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
Las efemérides del 9 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra un nuevo Día Mundial de la Agricultura.
La fecha busca exaltar la importancia de esta actividad, unida intrínsecamente con el desarrollo humano a través de todas las eras, así como de las personas que se dedican al cultivo de la tierra desde tiempos inmemoriales. El festejo repercute especialmente en la Argentina, donde las exportaciones de materias primas, principalmente soja, maíz y trigo, suponen una de las principales riquezas del país.
Efemérides del 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1894 – Nace el cineasta chileno Carlos Borosque.
- 1828 – Nace el escritor ruso León Tolstói, autor de La Guerra y la Paz.
- 1901 – Muere el pintor francés Toulouse-Lautrec.
- 1942 – Un avión japonés bombardea Brookings, Oregon. Es el único ataque aéreo durante la Segunda Guerra Mundial al territorio continental estadounidense.
- 1947 – Se sanciona la ley 13.010 de sufragio femenino en el Congreso.
- 1960 – Nace Hugh Grant, actor británico.
- 1966 – Nace el actor y comediante estadounidense Adam Sandler.
- 1975 – Nace el cantante y compositor canadiense Michael Bublé, esposo de la actriz argentina Luisana Lopilato.
- 1976 – Muere el político Mao Tse Tung, líder comunista y fundador de la República Popular de China.
- 1977 – Nace la actriz argentina Julieta Díaz.
- 1979 – Muere la actriz estadounidense Jean Seberg.
- 1981 – Muere el psicoanalista francés Jacques Lacan.
- 1981 – Muere el político radical argentino Ricardo Balbín.
- 1994 – Muere el actor estadounidense Patrick O’Neal.
- 2002 – La cadena de televisión Al Jazeera difunde un video en el que Osama Bin Laden asume los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas.
- 2013 – Muere el locutor argentino Norbert Degoas.
- 2014 – Muere Rafael “Pato” Carret, actor y humorista argentino.
- 2015 – La reina Isabel II se convierte en la monarca de mayor reinado de Gran Bretaña a los 63 años y siete meses. Así superó el récord anterior establecido por su tatarabuela, la reina Victoria.
- 2016 – Corea del Norte prueba una bomba nuclear que causa un terremoto de 5,3 grados en la escala de Richter.
- 2024 - Muere el actor estadounidense James Earl Jones.
- Se celebra el Día Mundial de la Agricultura.
