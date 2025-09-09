Las efemérides del 9 de septiembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en que se celebra un nuevo Día Mundial de la Agricultura.

La fecha busca exaltar la importancia de esta actividad, unida intrínsecamente con el desarrollo humano a través de todas las eras, así como de las personas que se dedican al cultivo de la tierra desde tiempos inmemoriales. El festejo repercute especialmente en la Argentina, donde las exportaciones de materias primas, principalmente soja, maíz y trigo, suponen una de las principales riquezas del país.

El Día Mundial de la Agricultura es el 9 de septiembre Fotokostic - Shutterstock

Efemérides del 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1894 – Nace el cineasta chileno Carlos Borosque.

1828 – Nace el escritor ruso León Tolstói , autor de La Guerra y la Paz .

, autor de . 1901 – Muere el pintor francés Toulouse-Lautrec.

En la cama: el beso (1892) de Henri Tolouse Lautrec. http://www.henritoulouselautrec.org/in-bed-the-kiss/

1942 – Un avión japonés bombardea Brookings, Oregon. Es el único ataque aéreo durante la Segunda Guerra Mundial al territorio continental estadounidense.

1947 – Se sanciona la ley 13.010 de sufragio femenino en el Congreso.

1960 – Nace Hugh Grant, actor británico.

actor británico. 1966 – Nace el actor y comediante estadounidense Adam Sandler .

. 1975 – Nace el cantante y compositor canadiense Michael Bublé, esposo de la actriz argentina Luisana Lopilato.