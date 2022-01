El acto de amor más grande: sus amigas murieron y ellas adoptaron a sus hijos

Stephanie Culley y Missy Armostrong son dos mujeres cuyos nombres se convirtieron en un ejemplo de amistad y maternidad. Sin conocerse protagonizaron historias similares. En 2016, ambas asumieron un compromiso que a muchos hubiera asustado pero ellas, como un homenaje a dos amigas que murieron, decidieron seguir adelante. Por eso adoptaron a los hijos de las fallecidas y los sumaron a sus familias.

Las enfermedades de dos mujeres dejaron librados a la suerte el destino de sus hijos. Como no podían hacerse cargo, fueron sus amigas de toda la vida las que decidieron mantener a los hermanos juntos sumándolos a sus vidas.

Las historias de las mujeres que adoptaron a los hijos de sus amigas

Cuando a Hankins le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amitrófica (ELA), lo único que le preocupaba era dónde irían sus hijos cuando ella no pudiera cuidarlos. Durante muchos meses, Missy Armstrong, oriunda de Illinois, vio cómo la enfermedad avanzaba sobre su amiga de toda la vida y cómo quedaban librados a la suerte del destino los cuatro pequeños. “Consumió sus pensamientos todos los días. Ninguno de sus familiares podían acogerlos juntos. Decidí intervenir, sabía en mi corazón que era lo correcto”, explicó en una entrevista con People en 2017.

Sara tenía a su cargo a Cayden (11), Micah (9), Amara (8) y Alexis (18) y Armostrong, con 42 años, criaba a dos hijos Kairee (14) y Alexa (22). “La idea de dónde irían la estaba matando más que la ELA”, recordó la mujer. Missy y Sara se conocieron en la adolescencia y se volvieron inseparables. Los niños siempre tuvieron una gran relación y, dado que ambas se conocían hace mucho tiempo, la decisión no fue difícil de tomar.

Missy Armstrong y Sara Hankins

Así fue como atravesó los procesos legales necesarios para quedarse con la custodia legal de los cuatro. A través de la plataforma GoFundMe, y con la ayuda de sus amigos y conocidos, logró recaudar más de U$D 20.000 para comprar una casa e instalarse con su -nueva- familia de seis.

Otra historia similar ocurrió el mismo año y la protagonizó Stephanie Culley, de Virginia, Estados Unidos. Ella vio a su amiga, llamada Beth Laitkep, morir a causa de un cáncer de mama que no pudieron detectarle a tiempo y le preocupó qué podía pasar con los seis hijos que tenía la mujer, que era madre soltera.

Beth Laitkep junto a sus hijos antes de morir

Stephanie tiene tres hijos propios y acompañó a su amiga hasta último momento. Antes de morir, Beth le pidió que sea ella quien cuidara a sus pequeños ya que no tenía a nadie con quien dejarlos. “Nunca se preocupó por sí misma. Nunca se preocupó por nada más que por ellos. Me miró y me dijo: ‘¿Podés hacerlo por mí?’”, recordó en diálogo con la cadena CBS News.

Los Culley pasaron de ser una familia de cinco a un clan de once y desfilar por varios programas de televisión

Conmovida, habló con su esposo y rápidamente aceptó el pedido de Laitkep. Los pequeños, cuyas edades abarcaban entre los 2 y los 15 años en ese momento, se mudaron a la residencia Culley mientras que, nuevamente a través de GoFundMe, les consiguieron donaciones de más de U$D 90.000 que son utilizados para garantizarles una buena educación.