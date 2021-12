Trabajaba en Nochebuena y su familia armó la mesa en la estación de servicio para acompañarlo

La noche de Navidad es una ocasión muy especial para celebrarlo con los seres queridos y compartir un momento inolvidable. Sin embargo, mucha gente tiene que trabajar y debe pasarlo alejado de su familia... aunque la creatividad convierte esos momentos en mágicos.

La familia Medina, de Cruz del Eje, Córdoba, decidió mudar la mesa navideña a la estación de servicio donde trabaja Leo, que es playero de YPF. La foto se viralizó en redes y decenas de comentarios inundaron la publicación y aplaudieron el emotivo gesto.

La foto que conmovió a todos los internautas. Fuente: Instagram

Renzo Gallardo fue el usuario que capturó el momento y decidió publicarlo en sus redes sociales. “No podía no sacarles una foto... y espero no les haya molestado! 24 de diciembre, 23.20 horas. El playero en su trabajo, en una mesita, comiendo con su familia”, escribió junto a la imagen en la que se puede ver a la familia junto a los surtidores. “Una de las mejores postales que van a ver en esta Nochebuena. De esto se trata la Navidad, la familia unida siempre”, concluyó el posteo.

Ante la tierna postal, los usuarios compartieron sus sensaciones en los comentarios: “Genio por tu captura!!!! Una postal para el corazón”, “Lo que en verdad importa. Gracias por compartir”. En otros casos, la imagen tocó una fibra sensible del pasado: “Hermosa foto, me trajo recuerdos, yo de niña, pasando Nochebuena en el colectivo de la línea 90 dónde trabajaba mi papá, comiendo sándwiches de miga y brindando con los pasajeros que estaban en el colectivo en ese momento”.

En su cuenta personal de Instagram, Irma, esposa de Leo, compartió un video de la noche junto al texto: “Feliz navidad para todos!!! En estos tiempos difíciles agradecemos estar juntos. @lmedina5225 TE AMO!!! Gracias por tantos mensajes de cariño! Estamos muy contentos. Increíble lo que generó la foto de @renzo.gallardo!”.

Luego de la revolución por la foto, la pareja salió al aire en Despertate! (Telefe Córdoba), en donde dieron detalles de cómo surgió la idea. “Fue medio a último momento, ya que como nuestros familiares no podían ir, no sabíamos qué comer. Mi cuñado nos dio parte de la comida y la calenté antes de ir para allá. Estuvo divino”, relató la mujer. “Era la primera noche que me tocaba trabajar así pero no tenía ninguna duda de que ellos me iban a acompañar. Esa noche fue en la estación de servicio pero, si mañana me toca trabajar en la punta del Uritorco, yo sé que ella va a estar con los chicos”, concluyó Leo.