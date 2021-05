El brillante plan de un maestro para atrapar a los estudiantes que se copiaban

Cansado de que se copiaran, un maestro ideó un brillante plan para atrapar a los estudiantes tramposos durante un examen final. El docente universitario ya se había percatado de que durante las pruebas parciales sus alumnos siempre pedían permiso para ir al baño, algo que lo terminó de alertar sobre el uso del dispositivo móvil mientras estaban fuera del aula. Así, buscó una forma original de sorprenderlos sin ponerlos sobre aviso.

Según relató un estudiante de la carrera de ingeniería, que contó en Reddit cómo el profesor atrapó a los que se copiaron, una vez que todos se sentaron a hacer el examen parcial de una materia, aproximadamente, la mitad de la clase salió del salón para ir al baño durante la prueba. Esto colmó la paciencia del docente que ideó un plan para confirmar la hipótesis de que la gran mayoría lo hacía para buscar las respuestas en el celular.

Unas semanas antes del examen final, consiguió que la asistente académica filtrara una pregunta difícil en uno de los foros de estudio online, que los alumnos creían que el maestro desconocía, por lo que iba a pasar desapercibido en ese momento. “Antes del final consiguió que una asistente hiciera la pregunta exacta en el grupo, ya que estaba claramente redactada para ser única”, dijo.

De los 99 alumnos que se presentaron, 14 respondieron con la misma respuesta "falsa" del profesor Gentileza Sam Balye/ Unsplash

“Después, él creó su propia cuenta y respondió la pregunta con una solución exagerada que parece correcta a simple vista, pero en realidad es fundamentalmente errónea, y muy poco probable que alguien haga las mismas suposiciones y cometa los mismos errores”, aseguró el estudiante en esa red social.

El día del examen, los alumnos pudieron ver que entre las preguntas había una en particular que no estaba relacionada con lo que les había enseñado en clase y que estaba compuesta por dos partes: la parte A y la parte B. La primera era bastante fácil, pero la segunda no, ya que era la inventada por el profesor sobre un tema que no fue visto en el curso y tampoco parecía importante.

Una vez corregidas todas pruebas, el profesor envió un correo electrónico a todos los alumnos para explicarles su plan diabólico para atrapar a los que se habían copiado. De los 99 alumnos que se presentaron al examen, 14 fueron atrapados ya que dieron la respuesta exacta e inventada del profesor. Así, fueron reprobados de la materia y denunciados ante las autoridades universitarias por el compromiso de honor académico que habían firmado en el momento de su ingreso a la casa de estudios.

