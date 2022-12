El cartel de un gimnasio que generó indignación en redes y una polémica explicación de su dueño: “Fue una broma alegre”

escuchar

“Cansado de ser gordo y feo. ¡Ahora solo se feo!”, reza el cartel de un gimnasio de Manchester, Inglaterra que fue vandalizado con pintura amarilla días atrás y con un texto que dice: “Esto está mal”. La imagen se viralizó en redes, multiplicando aun más el rechazo y la indignación.

El propietario del lugar, Ollie Lawrence, se defendió: “Cuando vi las pintadas no podía creerlo. Era solo una broma alegre. No era nuestra intención ofender a nadie. No lo habría puesto si lo hubiese sabido”. También agregó que el cartel ya estaba hace un tiempo y que toda la gente había entendido que era un chiste.

El cartel vandalizado por su violento mensaje.

“Hemos recibido miles de comentarios diciendo lo brillante que es. Hemos tenido unas ocho o nueve denuncias y lamentablemente alguien ha hecho lo que ha hecho. No hay nada malicioso en ello. Eso no es lo que somos como empresa. Queríamos tener una frase divertida para tratar de transmitir nuestra personalidad. ¿Cómo se hace eso en un cartel publicitario?”, continuó en su defensa el propietario del gimnasio.

Para concluir, Lawrence agregó: “Somos un gimnasio muy amigable. Las ocho personas que se han quejado en realidad no me conocen como persona. Soy un tipo feliz y despreocupado. Siempre he estado en esta industria para ayudar a la gente”. Ollie afirmó que ahora planea reemplazar el mensaje “para no herir más susceptibilidades”.

Le envió una misteriosa foto a su marido en un restaurante y su reacción se volvió viral: “Guárdala para siempre”

La joven influencer Nikki Simpson no duda en compartir constantemente videos de su vida familiar en redes sociales. Tanto en TikTok como en Instagram, suele mostrar las situaciones cotidianas que viven todos los integrantes del clan. Recientemente la mujer sorprendió al exhibir cuál fue la reacción de su marido cuando le envió una “foto especial” mientras cenaban en un restaurante oriental. La actitud del hombre enloqueció a los usuarios de Instagram: “¡No tiene precio!”, escribió uno de ellos.

Tras el intercambio, el esposo, identificado como Ricky, dio muestra de su curiosidad. Al desbloquear su smartphone, se dio cuenta de que el archivo que había recibido era algo íntimo, por lo que procedió a esconder la pantalla para que nadie la viera: “Me enviaste una fotografía”, se le escuchó decir en el video publicado en la cuenta de Instagram de la influencer.

Nikki envió una fotografía íntima a su esposo mientras estaban en público

A pesar de que la famosa pareja no reveló la imagen que fue detonante de las reacciones, los usuarios de Instagram dieron muestra de su creatividad y dejaron volar la imaginación “Está sentado cantando ‘No voy a estar aquí mucho tiempo’ después de ver eso”; “¡Ese hombre acaba de celebrar una mini Navidad!”; “Adivina, la compañía telefónica también llega a ver todo eso”; “Supongo que nunca lo había visto de cerca”; “¡Oh! Acercó y se alejó y volvió a acercarse. Su reacción no tiene precio”, comentaron algunos usuarios.

“Mira para asegurarse de que nadie ha visto la foto, pero luego vuelve a mirar la foto sin volver a mirar a su alrededor. Es impresionante”; “Él es un hombre de verdad. Guárdala para siempre”, fueron algunos de los comentarios.

LA NACION