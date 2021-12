El conmovedor gesto de una mujer con su exsuegro de 98 años: “Eres mi ejemplo”

Las últimas semanas se viralizó un video que conmovió a los usuarios. En la filmación se ve a una mujer cuidando a un hombre mayor. La escena no tendría más relevancia a no ser por el vínculo que tienen: él es su exsuegro, padre del hombre que la abandonó y rehízo su vida con otra pareja.

Ella podría haberlo dejado abandonado, pero no lo hizo, no es a él a quien le guarda rencor, sino todo lo contrario. Lo quiere, lo respeta y por eso lo cuida. A través de su cuenta de TikTok, la hija de la mujer fue quien dio a conocer la historia que se volvió viral. La grabación alcanzó las tres millones de reproducciones en pocos días.

Su esposo la abandonó, pero ella no deja de cuidar a su exsuegro de 98 años

Marian Turcios Corea, nombre que figura en el usuario de la red social, filmó a su madre en el momento en que ayuda a su abuelo paterno, un hombre de 98 años que precisa atención permanente. En el video, realizado sin que su madre se diera cuenta, se la puede ver con un barbijo puesto, arreglándole la camisa al hombre y colocándole una gorra con cuidado y delicadeza, tanto como si fuera su propio padre.

“Mi mamá y mi papá se separaron hace años. Mi papá eligió a otra. Él es mi abuelo de 98 años (papá de mi papá). Mi mamá lo baña, lo cambia y lo cuida con mucho amor”, contó la joven para dar a conocer públicamente el gesto de la mujer. A modo de agradecimiento y destacando su labor, agregó: “Eres mi ejemplo de vida, mamá, eres increíble”.

Y, para cerrar, la joven se refirió con mucha bronca a la ausencia de su padre, quien al parecer se fue de la casa y formó otra pareja: “A pesar de cada cosa, demuestras a diario que eras la indicada, aunque él prefirió la basura”.

La mujer cuida a su exsuegro pese a que su marido la abandonó (Foto: Captura de video)

El video, que no tardó en viralizarse, generó miles de reacciones y comentarios. Mientras algunos felicitaban a la mujer por la noble acción de cuidar a alguien así a pesar de no tener la obligación de hacerlo, otros criticaban a su exmarido que no solo había abandonado a su familia por otra mujer, sino que también olvidó de hacerse cargo de su propio padre.

Sea como sea, fueron más los que halagaron a la protagonista de esta historia por no tener ningún tipo de rencor y cuidar bien de quien lo necesita.