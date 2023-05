El desopilante video de la Agencia Espacial Europea por el Día de Star Wars: “¿Qué harías si te persiguiera Darth Vader?”

escuchar

En el marco del Día de Star Wars, la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) compartió un hilarante video en el que usaron recursos para simular una situación de la saga. La grabación fue subida en la cuenta oficial de Twitter del organismo en horas de la mañana y ya acumuló miles de interacciones desde su publicación.

Año tras año, el 4 de mayo es un día muy popular en el ámbito de la ciencia ficción. La saga de George Lucas es probablemente el producto del género más reconocido en todo el mundo. Por ese motivo, millones de fanáticos en distintos puntos del planeta celebran la jornada y aprovechan en las redes sociales para recordar distintos detalles y momentos de las clásicas películas.

En ese contexto, nadie quiere perderse la oportunidad de participar y dejar su intervención. Eso hizo la ESA, que aprovechó su vínculo con el trabajo espacial y la temática para realizar una divertida grabación que hizo reír a todos en las redes.

El mensaje fue compartido a través de la cuenta de Twitter oficial del organismo, @esa. Allí, la agencia envió un saludo por la fecha especial e hizo una pregunta muy particular: “¡Feliz Día de Star Wars! ¿Qué harías si te persiguiera un Darth Vader flotante?”. El texto, que parece no tener mucho sentido si se lee por separado, se explica con las imágenes.

El video del "Darth Vader flotante" que compartió la ESA por el Día de Star Wars

En el tuit, se adjuntó también el video que acompaña al mensaje y que no pasó desapercibido. La grabación muestra efectivamente a uno de los miembros de la ESA disfrazado con el traje y la máscara característica del personaje mientras “vuela” con un sable de luz Sith en su mano. Detrás de él, otras dos personas siguen su recorrido.

Para realizar el video, hicieron uso de una de las plataformas en las que se suspende el efecto de la gravedad, por lo que lograron captar el momento en el que flotaron alrededor del lugar. El contenido generó muchas interacciones, al punto que en cuestión de horas superó las 224.000 reproducciones. Además, en los cientos de respuestas que recibió los usuarios se divirtieron con el contenido y lo manifestaron.

El origen del Día de Star Wars

El mencionado video se dio en una jornada que se celebra desde hace décadas. Sin embargo y a diferencia de lo que algunos creen, la fecha no se festeja por tener alguna relación directa con la película o por ser icónica en algún sentido, sino que se trata simplemente de un juego de palabras.

Una celebración del Día de Star Wars en Taipéi Reuters

Todo parte de la frase “May the force be with you”, que en español se traduce como “Que la fuerza te acompañe”. Este remate se utilizó a lo largo de toda la saga y se vio por primera vez en Star Wars IV: A New Hope, la primera película estrenada en 1977.

En inglés, el 4 de mayo puede decirse como “May the fourth”, que tiene una pronunciación parecida a “May the force”. Por ese motivo, junto con los mensajes por el Día de Star Wars suele leerse la frase “May the fourth be with you”, que se traduciría como “Que el 4 de mayo te acompañe”.

LA NACION