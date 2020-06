El video que es furor en Twitter por el descargo de un niño de seis años cansado de hacer tareas durante la pandemia

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2020 • 14:38

Espontáneo, inocente, cuestionador y cansado. Así es como decenas de personas describieron a un pequeño colombiano que, sofocado de tantas tareas por la pandemia, "explotó" y fue filmado. El niño tiene apenas seis años, sin embargo, su jerga se parece mucho a la de un adulto y la indignación con la escuela generó un desopilante episodio que se ganó cientos de likes.

"Yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar dinero, yo no quiero mujeres. ¿Cien tareas? no jodá", repite una y otra vez mientras discute con quien parece ser su abuela. "Y cuando cumplas siete, tendrás todavía más", es una de las respuestas de la adulta que se escuchan y ante esto, la reacción de sorpresa del pequeño es todavía más simpática.

Con caminatas dramáticas, suspiros y el tono de voz muy elevado, el niño montó un show para dejar en evidencia su disgusto con el actual modo de estudiar que se lleva a cabo en varias partes del mundo. "No quiero dibujar más", fue una de las quejas que quedarán en el recuerdo de muchos.