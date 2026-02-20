Las preguntas que tenés que hacer para enamorarte de una persona

Ya pasó San Valentín, pero el amor nunca deja de ser uno de los temas más importantes para las personas. Como se sabe, encontrar a la indicada para enamorarse y conformar un vínculo puede ser un proceso difícil y no obedece a ninguna fórmula escrita. Sin embargo, en 1997 el doctor Arthur Aron, psicólogo de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, llevó adelante un experimento con 36 preguntas diseñadas para favorecer y acelerar la creación de intimidad entre dos personas que no se conocen.

El cuestionario está pensado para realizarse con un completo desconocido. Cada participante debe leer en voz alta una pregunta por turno, aunque ambos están obligados a responderlas todas. Una vez finalizada la ronda, la consigna es mirarse a los ojos durante cuatro minutos seguidos. A partir de este conocimiento mutuo es que puede darse el siguiente paso, que podría ser enamorarse.

Por eso, en tu próxima primera cita podés aplicar este listado de 36 preguntas:

1. Si pudieras elegir a cualquier persona del mundo, ¿a quién te gustaría como invitado en una cena?

2. ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué manera?

3. Antes de hacer una llamada telefónica, ¿ensayás a veces lo que vas a decir? ¿Por qué?

4. ¿Qué sería un día “perfecto” para vos?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste para vos mismo? ¿Y para alguien más?

6. Si pudieras vivir hasta los 90 años y conservar la mente o el cuerpo de una persona de 30 años durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál elegirías?

7. ¿Tenés alguna corazonada secreta sobre cómo vas a morir?

8. Nombrá tres cosas que vos y tu compañero parecen tener en común.

9. ¿De qué te sentís más agradecido en tu vida?

10. Si pudieras cambiar cualquier cosa de tu crianza, ¿qué sería?

11. Tomate cuatro minutos y contale a tu compañero la historia de tu vida con el mayor detalle posible.

12. Si pudieras despertar mañana habiendo adquirido cualquier cualidad o habilidad, ¿cuál sería?

13. Si una bola de cristal pudiera decirte la verdad sobre vos, tu vida, el futuro o cualquier otra cosa, ¿qué te gustaría saber?

14. ¿Hay algo que hayas soñado hacer durante mucho tiempo? ¿Por qué no lo hiciste?

15. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida?

16. ¿Qué es lo que más valoras de una amistad?

17. ¿Cuál es tu recuerdo más preciado?

18. ¿Cuál es tu recuerdo más terrible?

19. Si supieras que en un año vas a morir repentinamente, ¿cambiarías algo de tu forma de vivir actual? ¿Por qué?

20. ¿Qué significa la amistad para vos?

21. ¿Qué papel juegan el amor y el afecto en tu vida?

22. Túrnense para compartir cinco aspectos que cada uno considere una característica positiva del otro.

23. ¿Qué tan unida y cariñosa es tu familia? ¿Sientes que tu infancia fue más feliz que la de la mayoría de las personas?

24. ¿Cómo te sentís respecto a tu relación con tu madre?

25. Túrnense para hacer tres afirmaciones verdaderas cada uno que abarquen a los dos. Por ejemplo: “Los dos estamos en esta habitación sintiéndonos...”.

26. Completá la siguiente frase: “Ojalá tuviera a alguien con quien compartir...”

27. Si fueras a hacerte amigo cercano de tu compañero, ¿qué sería importante que supiera?

28. Decile a tu compañero lo que te gusta de él; sé muy honesto esta vez y solo decí cosas que no le dirías a alguien que acabas de conocer.

29. Comparte con tu compañero un momento embarazoso de tu vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de otra persona? ¿Y solo?

31. Decile a tu compañero algo que te guste de él.

32. ¿Hay algo que sea demasiado serio para bromear sobre ello? ¿Qué?

33. Si murieras esta noche sin la oportunidad de comunicarte con nadie, ¿qué lamentarías más no haberle dicho a alguien? ¿Por qué no lo hiciste aún?

34. Tu casa, con todas tus pertenencias, se incendia. Después de salvar a tus seres queridos y mascotas, tienes tiempo para entrar una última vez para salvar cualquier ítem. ¿Cuál sería? ¿Por qué?

35. De todas las personas de tu familia, ¿la muerte de quién te resultaría más perturbadora? ¿Por qué?

36. Compartí un problema personal y pedile un consejo a tu compañero sobre cómo podrías afrontarlo. Además, pedile que te cuente cómo cree que te sentís respecto al problema que elegiste.