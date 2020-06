El ministerio de Educación, a cargo de Nicolás Trotta, evaluará el resultado de las clases virtuales durante la pandemia de coronavirus para organizar la vuelta a las aulas; según el funcionario, el regreso a clases también necesita un "consenso social" Crédito: Ministerio de Educación

El viernes 13 de marzo pasado, apenas diez días después de haber empezado las clases en el nivel primario, los chicos se fueron a su casa con la mochila al hombro, y no volvieron más. Desde entonces, y aún sin fecha cierta del regreso a las aulas, los alumnos, las familias y los docentes debieron adaptarse a un escenario inédito. La pandemia por el nuevo Covid-19 impuso de un día para otro la enseñanza remota, a distancia, y virtual en el mejor de los casos. Sin ningún tipo de planificación ni tiempo para prepararse. A los ponchazos, como se dice, todas las escuelas del país intentaron dar respuesta a la continuidad pedagógica. Cada una con las herramientas que tenía disponibles, y con el principal objetivo de no perder el vínculo con sus alumnos.

Ahora, el Gobierno necesita evaluar cuál fue la respuesta del sistema educativo en todas las jurisdicciones del país; saber cómo fue el contacto que tuvieron los chicos con sus maestros, si es que existió; qué actividades pudieron hacer en sus casas y con qué obstáculos se toparon en el camino. Por eso, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció hoy que esta semana comenzará la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, que reemplazará a las pruebas Aprender que no se tomarán este año. La evaluación, dijo, servirá para analizar las condiciones en las que se pudo enseñar en este contexto de emergencia, con el objetivo de delinear la planificación del regreso a las aulas.

En una conferencia virtual, Trotta explicó que la finalidad de esta evaluación es brindar insumos y evidencias para la toma de decisiones, y que fue aprobada por unanimidad en el último Consejo Federal de Educación, con el apoyo de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. También, agregó, con el aval de los sindicatos docentes y del Consejo Interuniversitario Nacional.

La evaluación, que comienza esta semana, se extenderá hasta julio, y se encuestará a 5000 directivos y 25.0000 docentes de todo el país. También serán consultadas 2800 familias, y en esos casos se buscará la respuesta de los adultos y de los adolescentes. Los primeros resultados estarán en julio, y el informe final, recién para octubre. "Los efectos de la pandemia en una sociedad desigual como la nuestra no solo son heterogéneos, y nos preocupa saber qué tanto se puede profundizar la brecha educativa. También vamos a poder confrontar la matrícula inicial, la de marzo, con la del retorno a clases, luego de la pandemia, y eso nos dirá cuántos son y en dónde están los alumnos que no regresaron a la escuela. Ir a buscarlos para que vuelvan. Por eso, obtener información rigurosa sobre la continuidad pedagógica se vuelve fundamental para tomar las decisiones necesarias", respondió Trotta.

Buscamos modelos que puedan adaptarse. Pero nuestra realidad no es la de Finlandia [...] Miramos a Francia, a Italia, a Noruega, a Finlandia y a Suecia, que nunca suspendió definitivamente las clases Nicolás Trotta

De la videoconferencia también participó Gabriela Diker, secretaria de Evaluación e Información Educativa, que advirtió que la evaluación actual no incluye ningún instrumento de medición de aprendizaje de contenidos. "La evaluación releva tanto sobre las condiciones en las que se aprende como en manera en las que se está pudiendo garantizar la enseñanza. Es un relevamiento integral, que indagará en las prácticas pedagógicas desarrolladas, las decisiones didácticas que se tomaron, los canales de comunicación utilizados, el tipo de actividades más frecuentes y los materiales o recursos implementados", detalla Diker.

Gabriela Diker, secretaria de Evaluación e Información Educativa, junto con Nicolás Trotta, el ministro de Eduación, en la conferencia virtual; por el coronavirus, el 13 de marzo de 2020 fue el último día de clases en el nivel primario Crédito: Ministerio de Educación

Sobre la fecha del regreso a clases en las distintas provincias del país, Trotta aseguró que hasta el momento fue solo Jujuy la que presentó un programa de manera oficial. "Hay pedidos de San Juan y Catamarca, pero aún no se avanzó formalmente", respondió el ministro, que repitió la idea de una vuelta escalonada, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada región y según los niveles, siempre enfocados en los alumnos que este año cursan el último año de cada ciclo, sea inicial, primario o secundario. " La decisión final la tendrá cada provincia, aunque hay ciertas medidas y parámetros que a nivel nacional todos deberán cumplir", agregó Trotta, que respondió luego a la inquietud que plantearon algunas familias sobre la posibilidad de no mandar a sus hijos a la escuela, sobre todo en las provincias en las que no se registran nuevos contagios desde hace 45 días, y que podrían retomar las clases con antelación. "Hay que dialogar entre todos los actores. Para el regreso a clases se necesita también un consenso social", respondió Trotta.

Diker agrega que son varias las jurisdicciones que ya hicieron su propio relevamiento, y en general, según la funcionaria, la mayoría reportó un nivel de interacción alto entre los alumnos y los docentes. "Hubo contacto, el vínculo existe. Pero estas interacciones son muy heterogéneas. No es lo mismo mandar la tarea por WhatsApp al grupo de padres, o comunicarse por un grupo de Facebook, que tener intercambio con clases virtuales y una plataforma especialmente diseñada", apuntó.

Sobre este punto, Trotta puntualizó que solo el 37% de los alumnos y los docentes accede a una conexión de alta velocidad. Aunque ese porcentaje sube al 80 % cuando se trata del uso de teléfonos celulares. "Acá aparecen los condicionamientos por la falta de hardware, y además tenemos el problema de uso de datos", recordó el ministro, y luego repasó apuntó los programas que hasta ahora se implementaron desde el Estado para los estudiantes que no tienen conectividad o dispositivos digitales: "Distribuimos unos 24 millones de cuadernillos para los distintos niveles, tenemos 21 horas de programas educativos por TV, y otras 7 horas por día de radio, sobre todo para algunos contextos de ruralidad".

Con la mirada puesta en el retorno a la presencialidad, Trotta comentó que siguen evaluando las experiencias y propuestas educativas que ya se pusieron en práctica en distintos países frente a la pandemia. "Buscamos modelos que puedan adaptarse. Pero nuestra realidad no es la de Finlandia, y además estamos en distintas situaciones, ellos están en primavera y terminando el año lectivo, y a nosotros nos falta atravesar el invierno y nuestros alumnos apenas fueron una semana a la escuela. Pero miramos a Francia, a Italia, a Noruega, a Finlandia y a Suecia, que nunca suspendió definitivamente las clases", cerró Trotta.