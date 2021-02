El detalle de Chanel que Lady Di odiaba por Carlos y Camilla

La princesa Diana de Gales sigue siendo un ícono de la moda, incluso a 23 años de su muerte. Aunque todas las marcas de élite se peleaban por vestirla, Lady Di tenía en claro sus atuendos favoritos, y Chanel fue una de las casas de moda que más eligió durante su vida. Sin embargo, se supo que existía un detalle que odiaba: el logo de las dos “C” entrelazadas.

Una vez más, “la princesa del pueblo” vuelve a ser el foco de interés en Spencer, la biopic que está grabando el director chileno Pablo Larraín, donde Kristen Stewart se pondrá en la piel de Lady Di. Lo que ocurre es que en la primera imagen promocional del film se ve a la actriz vestida con un clásico abrigo Chanel rojo, un comodín de la princesa de Gales.

Kristen Stewart caracterizada como Lady Di para la biopic Spencer, quien también es embajadora de Chanel desde hace ya varios años foto promocional del film

Esta elección de vestuario para el afiche promocional no es casual, sino más bien una forma de evocar el recuerdo del divorcio entre la madre de los príncipes William y Harry de Carlos de Inglaterra. Aquel sobretodo simboliza el inicio de la relación de la marca francesa con Lady Di, quien visitó París en 1988 y recurrió a los diseños de Karl Lagerfeld para armar sus looks protocolares.

Así fue como pasó a la historia su colorido outfit, con un tocado especialmente hecho para ella y el mítico bolso 2.55 de Chanel. Once años después, Diana y Carlos anunciaron formalmente su separación, en el marco de escandalosas versiones de infidelidades. Este contexto fue el que afectó a la princesa de Gales y la hizo replantearse si seguir usando la marca francesa.

El doloroso detalle que le hacía destapar la olla del pasado era el logo de Chanel, por las dos ces unidas en el logo, ya que le recordaban las iniciales de Carlos y Camilla. Vale agregar que fueron esas mismas “C” unidas las que vio grabadas en unos gemelos de su marido, y descubrió que hacían referencia a ese amor secreto.

Esta versión fue confirmada por el diseñador australiano y editor de moda Jayson Brunsdon, quien contó en una entrevista con la revista Harper’s Bazaar un encuentro con Lady Di. “Apareció con las manos llenas de bolsos y zapatos, los tiró sobre el sofá y me dijo: ‘¿Qué te parece?’; así que me puse a mirar y encontré un par de zapatos de Chanel y le dije que quedarían bien con el vestido de Versace que habíamos elegido”.

“Ella me respondió que no podía llevar la doble C, le pregunté porqué y me contestó: ‘Son Camilla y Carlos”, reveló. A pesar de la incomodidad que le generaba ese logo, con el tiempo pudo dejar atrás sus malos recuerdos y siguió vistiendo Chanel de forma ininterrumpida a lo largo de su vida.

