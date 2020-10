A la izquierda Hugo Kuntur y a la derecha Carlos Villagran personificando a Quico

24 de octubre de 2020 • 16:33

Semanas atrás, la imagen del productor musical argentino Phil Claudio Gonzáles se volvió viral cuando lo compararon con el Chavo del 8. Ahora, el artista, orfebre y luthier peruano Hugo Kuntur fue comparado con otro de los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños: Quico.

Un marco y dos imágenes. A la izquierda, Hugo Kuntur luce aros, una flauta, un collar típico de la orfebrería andina y un gorro insertado con Photoshop. A la derecha, uno de los personajes más reconocidos de la televisión latinoamericana: Quico, el inseparable compañero del Chavo. Esa fue la primera foto compartida por un usuario en las redes sociales que generó una avalancha de memes que destacaban el parecido entre las fotografías.

Como sucede con los posteos que están predestinadas a ser un éxito, la imagen del "Quico andino" se multiplicaron por cientos, por miles. En las fotografías y videos que se viralizaron se puede ver a Kuntur tocando diversos instrumentos del folklore andino.

Desde su cuenta de Facebook, el propio Kuntur celebró la comparación. Entre sus publicaciones de collares artesanales, instrumentos andinos y paisajes como la Laguna Churup, el artista y aprovechó para publicitar su arte.

"Hace una semana ha ido rodando un meme por las redes sociales y, la verdad, me siento muy agradecido por la comparación que me están haciendo de uno de los grandes actores como lo es Carlos Villagran, más conocido como Quico. A través de las redes sociales me están conociendo como el Quico Andino"; escribió Kuntur.

Y agregó: "Ahora es el momento de dar a conocer que atrás de este personaje querido como lo es Quico puedan conocer a Hugo Kuntur como representante de la cultura ancestral en América Latina", destacó.