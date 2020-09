Insólito: un metalero argentino se hizo viral por su parecido con el Chavo del 8

Las redes sociales estallaron con el parecido del metalero con el humorista mexicano Crédito: Facebook

Una divertida comparación causó furor en las últimas horas en las redes sociales. Un usuaria de Twitter subió la foto de un metalero argentino y marcó el parecido del músico con el actor Roberto Gómez Bolaños, el humorista que dio vida al Chavo del 8. Los rasgos similares no pasaron desapercibidos en la comunidad virtual, que rápidamente se encargó de viralizar la publicación.

"El Chavo del 8 creció y se volvió metalero", escribió la usuaria @cl_fabiola y acompañó el posteo con una foto del metalero. El posteo superó los 2500 Me Gusta y de comentarios que recordaron al humorista mexicano.

El metalero es en verdad Phil Claudio Gonzáles, quien desde la década del 90 es productor musical y organiza recitales en bares de la movida under.

Lejos de tomarse a mal la comparación, Gonzáles hizo mención al tema y escribió en su cuenta de Facebook. Si bien se tomó todo con humor, según se puede deducirse por sus palabras, mucha gente aprovechó para burlarse.

"Me c. de risa con el meme. Quien lo hizo me habló pidiendo disculpas. No me enojo ni mucho menos. Ahora hay muchos p. bardeando. Es un meme nada más. Es para reírse un poco, no para bardear. Esto para los giles que se zarpan, porque alguna vez tuvieron algún problema conmigo y no se animaron a arreglarlo como hombres. Un poco de humor para este momento de m.".