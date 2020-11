El polémico multimillonario italiano Gianluca Vacchi preparó una especial bienvenida para su hija y mujer

1 de noviembre de 2020 • 11:21

El multimillonario italiano Gianluca Vacchi tiene acostumbrados a sus seguidores a las excentricidades. Hace unos días fue padre por primera vez y, además de compartir la felicidad con sus más de 18 millones de seguidores de Instagram, preparó una especial bienvenida con mucho lujo para la nueva integrante de la familia.

El pasado 28 de noviembre el empresario anunció que su novia Sharon Fonseca dio a luz a Blu Jerusalema, y luego de unos días en el hospital, la familia volvió a la mansión donde viven. La sorprendente bienvenida que quiso darle a su mujer y su hija quedó grabada en un video que fue publicado en sus redes sociales y que, según puede deducirse, fue editado por el director de cine Roberto Ratti.

"Bienvenida a casa, princesa. Te amamos muchísimo", escribió el multimillonario en su cuenta y acompañó las palabras con el video. En las imágenes puede verse cómo se abre un gran portón que tiene un enorme moño en el centro, y el camino hacia la puerta de la mansión está decorado con numerosos globos de helio color rosa. También hay animales de decoración y osos peluche colocados en todo el jardín sosteniendo más globos.

Hace cuatro días la pareja dio a luz a Blu Jerusalem Crédito: Instagram

La emoción de Sharon es palpable y las lágrimas comienzan a asomarse en sus ojos, mientras mira la sorpresa que le preparó su marido. Cuando llegan a la puerta de la casa, hay un séquito de empleados que aplauden a los nuevos padres y también se emocionan cuando bajan a la bebé recién nacida. En el interior de la mansión, los espera una recepción con cupcakes, tortas y detalles temáticos relacionado a la niña.

Por otro lado, la música del video llamó la atención y podría deducirse que fue compuesta especialmente para la ocasión, dado que la letra dice: "We are waiting for Jerusalema" (Estamos esperando a Jerusalema).