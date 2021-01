El exitoso ejecutivo que abandonó los negocios para mudarse a una isla remota

Un hombre decidió abandonar su vida como un exitoso ejecutivo de recursos humanos en Dublín, Irlanda, e irse a vivir a una isla remota.

Se trata de Rory Morgan, de 41 años, que a los 31 se mudó a Rathlin, una isla de nueve kilómetros de largo y dos de ancho, que está ubicada entre Irlanda del Norte y Escocia, según informó The Daily Mail. El hombre decidió mostrar cómo es su día a día en su nuevo hogar a través de una entrevista para el programa New Lives in the Wild.

La isla está ubicada entre Escocia e Irlanda Channel 5

Luego de graduarse de la Universidad en Belfast, Rory inició una exitosa carrera que lo llevó a trabajar para varias empresas multinacionales en todo el mundo. Sin embargo, un incidente durante su último trabajo en la capital irlandesa generó que decidiera renunciar a todo. La empresa para la que trabajaba anunció que iba a mudarse del país y cerrar sus oficinas. “En ese momento pensé, ¿cómo se lo voy a decir a esta gente?”, se preguntó Rory, quien admitió sentirse culpable por cómo manejo la situación desde el área de Recursos Humanos.

Tras el episodio, decidió mudarse a la isla y, desde hace ocho años que está remodelando una cabaña que pertenecía a su abuela. “Cuando me mudé, literalmente tenía un inodoro con cisterna y un grifo exterior”, aseguró el exejecutivo, quien a pesar de vivir en una isla, admitió que no le gusta el agua, la pesca, ni el frío.

El hombre recién instaló un generador eléctrico hace tres años Channel 5

Aunque su vivienda tiene nuevas comodidades, sigue siendo una residencia bastante básica. De hecho, recién hace tres años que tiene electricidad, cuando decidió hacerse un “autoregalo” e instalarse un generador eléctrico.

Entre las particularidades de la casa, Rory señaló que “tiene fantasmas” y que puede escuchar a la “gente haciendo una fiesta en su sala de estar.

Hace ocho años que Rory está remodelando la cabaña que pertenecía a su abuela Channel 5

El isleño también contó que puede sobrevivir con poco dinero, trabajando en un bar local y como bombero voluntario.

Su relación con los vecinos es muy buena. Incluso, cuando Rory no tiene comida, “busca” en la isla los canastos con alimento que le preparan otros residentes. A su vez, tiene una llave del único local comercial, donde puede abastecerse de los productos que desee. “Es un lugar bastante inusual, tiene una sensación inusual, es amable como ninguna otra isla en la que he estado, todo es un poco peculiar y excéntrico y eso me encanta”, destaca.

LA NACION