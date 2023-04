El impactante tapado “con agujeros” con el que Máxima Zorreguieta se robó todas las miradas

escuchar

Máxima Zorreguieta sin dudas es un ícono de la moda y día a día suele marcar tendencia en los Países Bajos y en toda Europa. La reina consorte suele deslumbrar a más de uno con diferentes atuendos extravagantes de autores varios, pero con la impronta que solo ella misma le puede dar. En el marco de la Semana del Diseño de Milán, la esposa de Guillermo viajó al norte de Italia para brindar su apoyo a los y las concursantes neerlandesas de cada muestra.

En una jornada atareada, Máxima causó furor gracias a su vestido con “agujeros”, el cual se robó todas las miradas y causó sensación en la capital de la moda europea. A cada evento importante que suele acudir, la reina deja siempre en claro su buen gusto por la combinación y los detalles de sus prendas. En especial, cuando estos causan admiración en sus seguidores.

Máxima brindó su apoyo en Milán a las jóvenes diseñadoras neerlandesas (Fuente: Instagram/@koninklijkhuis)

El look que eligió para la ocasión, se trató de un conjunto color turquesa y por encima un sobretodo en tonalidad beige con agujeros por doquier, los cuales perfectamente respetan su forma gracias a las arandelas doradas en su interior. Con ello, se permitió conocer el tipo de vestimenta que utilizó debajo de este. Según Vanity Fair, el diseño es de Claes Iversen.

Para mantener una armonía, optó por una cartera de mano en apariencia similar a su tapado en tonalidad oro, el cual, según el medio citado anteriormente, costaría 3000 euros, propio de la creación de Begüm Khan, firma predilecta de Máxima. En cuanto a su peinado, en esta ocasión, al igual que tantas otras, lo dejó suelto.

Sin privarse de los señalamientos ajenos, conoció las muestras que las cinco postulantes originarias de los Países Bajos presentaron en Milán, habló con ellas y hasta se instruyó de cada particular diseño. Según informó la Casa Real, Máxima inició su visita “con un recorrido por el barrio de Isola, donde la arquitecta paisajista holandesa Petra Blaisse ha diseñado un parque urbano renovado”.

Máxima recorrió Milán con su increíble tapado con agujeros (Fuente: Instagram/@koninklijkhuis)

Más tarde, la reina conoció “a un número de diseñadores y sellos holandeses que presentaron su trabajo en Isola Design District, incluso en la expo-plein Circolare diseñada por Studio MAST”. En su caminata, conoció el edificio Bosco Verticale (Bosque Vertical) y plasmó su apoyo a los investigadores y diseñadores menores de 35 años que participan de este acontecimiento internacional.

Quienes no tardaron en reaccionar al look de Máxima fueron los usuarios de las redes sociales, que mediante la página oficial de Instagram de la Casa Real expresaron su admiración por la reina. “¡Gran abrigo!”; “¡Qué tapado tan genial!”; “Un abrigo increíble usado por una mujer increíble”; “¡Gran conjunto y tan genial que lo uses en un evento así, como una reina!” y “Ella tiene una personalidad tan fuerte… Los diseños simples son mejores”, fueron algunos mensajes plasmados en la sección de comentarios.

El impactante cambio de look de Delfina Chaves para interpretar a Máxima Zorreguieta en una serie

Este sábado, Delfina Chaves sorprendió a sus seguidores a mostrar su cambio de look, que deslumbró a todos. La actriz dejó de lado su pelo oscuro con el cual se hizo conocida y se tiñó de rubio para su nuevo rol profesional.

Chaves mostró el resultado de su nuevo look a sus seguidores, con una sesión de Kler House, en la cual posó en unas imágenes en donde luce muy bien su nueva caballera. Incluso, exhibió cómo fue el proceso del cambio con una foto en la que se la ve leyendo un libro mientras los peluqueros trabajaban en su pelo.

Delfina Chaves se animó al cambio de look para la serie en la que interpretará a Máxima Zorreguieta Instagram; @delfichaves

Eso se debe a que Delfina acaba de llegar a Ámsterdam, este domingo, para grabar una serie en la cual interpretará a Máxima Zorreguieta, la argentina que se convirtió en la actual reina de los Países Bajos. Ella se pondrá en sus zapatos y mostrará cómo conoció al actual Rey Guillermo, y recorrerá su historia de amor. La tira está a cargo de la empresa neerlandesa Videoland, que cuenta con su propio servicio de streaming donde estrenará la serie en 2024.

