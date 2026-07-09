El inquietante video grabado durante un concierto de Elvis en los 70 que desató teorías sobre “viajeros en el tiempo”

Una antigua grabación del último concierto de Elvis Presley, realizado en junio de 1977 en el Market Square Arena de Indianápolis, volvió a despertar teorías sobre la existencia de viajeros en el tiempo. El video, que circula en internet desde hace años y cuya repercusión se mantiene vigente, muestra al músico cuando arroja una toalla hacia la multitud. En ese preciso instante de caos entre los fanáticos, la atención de los espectadores se desvió hacia una mujer situada en las primeras filas, quien sostiene en su mano izquierda un pequeño dispositivo rectangular con una superficie reflectante en su parte superior.

La similitud visual del objeto con los teléfonos inteligentes modernos llevó a que miles de usuarios de plataformas como Reddit y otras redes sociales sugieran que se trata de tecnología del futuro. Sin embargo, el contexto histórico presenta una barrera insalvable para esta hipótesis: el primer teléfono móvil de uso comercial, el Motorola DynaTAC 8000X, recién saldría al mercado en 1983, seis años después de aquella presentación. Por su parte, la tecnología de cámaras integradas en dispositivos portátiles no se masificaría hasta finales de la década del 90, lo que aumenta la incertidumbre sobre la naturaleza del aparato.

El momento en que aparece algo similar a un teléfono celular Archivo

Las explicaciones de los escépticos son variadas y se fundamentan en el equipamiento disponible en la época. Según usuarios en diversos hilos de discusión como Reddit, el dispositivo podría tratarse de una cámara fotográfica compacta. Algunos, como el usuario @snapper1971, señalaron que el mercado de los años 70 ofrecía modelos como la cámara de película Kodak Ektra 110 o la Kodak Trimlite Instamatic, que poseían dimensiones reducidas. También se mencionó que podría tratarse de “una petaca de whisky con tapa”, mientras que otros sugirieron que simplemente podría ser un anotador con un bolígrafo metálico cuyo brillo generó un efecto óptico confundible con una pantalla.

El debate también tomó un giro técnico, en el que muchos internautas señalaron la inviabilidad de que un smartphone moderno funcionara en 1977, dado que en aquel entonces no existía la infraestructura de torres de telefonía móvil necesaria para brindar conectividad. No obstante, esto no desanima a los entusiastas de las teorías conspirativas, quienes argumentan que el dispositivo podría haber sido utilizado exclusivamente como grabador de imágenes o videos, sin necesidad de una señal de red externa.

La cámara Kodak Ektra 110, una de las teorías de los internautas Reddit

La fascinación por el video se enmarca en una serie de avistamientos similares detectados en fotografías y registros históricos de otras décadas, como un hombre en la Segunda Guerra Mundial en Reikiavik o un espectador en un combate de Mike Tyson en 1995. Para muchos, estos elementos son pruebas irrefutables de visitas del futuro. “Sin duda, se parece mucho a una de las cámaras de los teléfonos móviles actuales”, afirmó un participante en Reddit. Por el contrario, otros usuarios cuestionaron la lógica detrás de viajar en el tiempo únicamente para asistir a un show de Elvis, con lo que sugirieron que, de existir tal capacidad, el interés de los viajeros debería orientarse hacia objetivos más trascendentales o científicos.

La muerte de Presley, ocurrida apenas siete semanas después de ese concierto, el 16 de agosto de 1977, rodeó históricamente a sus últimas apariciones públicas de un halo de misterio. Este nuevo episodio de viralización no solo pone a prueba la capacidad de análisis sobre la tecnología de mediados de los años 70, sino que también resalta la curiosidad del público ante la posibilidad de manipular la línea temporal, un concepto que, aunque respaldado matemáticamente por la relatividad general de Einstein, sigue como un terreno de la ficción y la especulación.