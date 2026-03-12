Cómo validar mi título secundario

Marzo es el mes por excelencia de las gestiones académicas. Con el inicio de las cursadas universitarias y terciarias, muchos estudiantes se encuentran con el requisito de presentar su título secundario validado o legalizado. Para ello, hace falta realizar un trámite para validarlo.

Es el proceso por el que se le otorga validez nacional al documento emitido por la escuela y confirma que el alumno ha cumplido con todos los requisitos del plan de estudios aprobado por el Consejo Federal de Educación. Sin embargo, puede generar mucha confusión.

Para asistir a la universidad, es necesario validar el título secundario

En 2026, la mayoría de estos trámites son digitalizados, pero la forma de proceder depende de la fecha en que se emitió el título y de la jurisdicción donde se terminó la secundaria. No es lo mismo un título emitido en papel moneda hace diez años que los nuevos certificados digitales que ya vienen con firma electrónica incorporada.

Validar el título secundario es un paso administrativo vital que no debe dejarse para último momento. Verificar qué tipo de sello tiene el analítico y si cumple con los requisitos del Ministerio de Educación evitará corridas innecesarias antes del cierre de inscripciones.

A continuación, los pasos para validar el título secundario:

1 Títulos emitidos a partir del 1° de enero de 2010

Para los egresados recientes, el trámite se simplificó notablemente. Desde esa fecha, todos los títulos secundarios y terciarios deben estar registrados en el Registro Federal de Egreso (ReFE).

Legalización: si el título fue emitido después de 2010 y antes de la implementación del título digital, debe contar con el sello del Ministerio de Educación de la jurisdicción donde se estudió (provincia de Buenos Aires, CABA, etc.).

Para quienes egresaron del secundario en los últimos años, tienen el título universitario digitalizado (Foto: Freepik)

Turnos: muchas provincias exigen sacar un turno online para la legalización física si el documento es antiguo. Si el título ya es digital (emitido en los últimos años), la validación suele ser automática a través del código QR que figura en el reverso del mismo.

2 Títulos emitidos antes de 2010

Si el título secundario es anterior a 2010, es probable que se necesite realizar una legalización ante el Ministerio del Interior.

Este paso es indispensable si se desea estudiar en una universidad ubicada en un distrito distinto al que emitió el título (por ejemplo, secundario en Córdoba y estudios superiores en CABA).

El trámite hoy se realiza a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de manera remota, donde se deben subir las fotos nítidas de frente y dorso del documento.

Cómo Iniciar un trámite en TAD (Trámites A Distancia)

3 Validación para el exterior

Si el objetivo de la validación es presentar el título en otro país, el proceso incluye un paso adicional: la Apostilla de La Haya.

Es aconsejable seguir el siguiente procedimiento: