El llamativo apodo que la prensa le puso al príncipe Harry

Una nueva fuente aseguró que el príncipe Harry vendió más copias de diarios en su vida que su hermano, William. Así lo afirmó el investigador privado Gavin Burrows en el documental The princes and the press –Los príncipes y la prensa- de BBC2.

El detective, que trabajó para periódicos sensacionalistas, dijo sin vueltas que Harry es capaz de vender más copias de diarios que su hermano.

Harry era llamado "la nueva Lady Di" porque una foto suya en la tapa de un periódico vendía mucho más que una de William Tim Ockenden

El lunes por la noche, la BBC2 emitió un nuevo documental llamado The princes and the press donde Burrows contó que solía hacer trabajos de investigación especiales para la editorial News of the World y para The Sun. Además detalló que en cuanto a ejemplares vendidos, los diarios consideraban a Harry como “la nueva Diana” debido a su poder de atracción e interés por parte de los lectores.

El hombre habló con el periodista de la BBC, Amol Rajan, y le manifestó: “No era un caso en el que yo estuviera interesado, pero los editores me dejaron muy en claro que si ponías al príncipe William en la tapa de un periódico, no vendía tantas copias como el príncipe Harry”.

El príncipe William junto a su hermano Harry WPA Pool - Getty Images Europe

En ese sentido relató que durante la época en la que él trabajaba con estos temas, había mucho interés en la exnovia de Harry, Chelsy Davy, cuando la pareja comenzó a salir en 2004. De hecho reveló que lo contrataron para conocer su vida personal.

“Hubo mucho trabajo de vigilancia en sus teléfonos, en sus comunicaciones, Chelsy se jactaba ante sus amigos cuando iba a verlo”, precisó el investigador, que señaló que su trabajo fue en profundidad y hasta intentó dar con sus registros médicos y averiguar si tenía exnovios, para poder investigarlos.

Era la época en la que Harry salía con Chelsy Davy, a quienes les hacían escuchas telefónicas Agencia AFP

Asimismo, Burrows manifestó: “Básicamente era parte de un grupo de personas que le robaron sus años normales de adolescencia”. Tras sus revelaciones, reconoció que se sentía arrepentido por sus acciones pasadas e hizo un meaculpa: “Era codicioso, me gustaba la cocaína y vivía en un estado falso de grandeza”.

Burrows es testigo de una acción legal en curso contra News Group Newspapers, el editor de The Sun, y el ahora desaparecido News of the World, por acusaciones de piratería telefónica.

News Group Newspapers negó que hayan existido irregularidades en The Sun y no asumieron la responsabilidad en ningún caso de piratería telefónica. En cambio, afirmó que sí había una actividad ilegal en News of the World, que cerró en 2011.

El príncipe Harry (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

El príncipe Harry no aceptó un acuerdo de News Group Newspapers y es posible que el caso termine en los tribunales.