El local más innovador: así fue la gran apertura del McDonald’s inspirado en la cultura asiática

El icónico Barrio Chino de Belgrano suma una nueva propuesta gastronómica con la llegada de McDonald’s, que acaba de inaugurar un local en la esquina de La Pampa y las vías. Se trata del restaurante número 229 de la marca en Argentina y el tercero que abre en 2025, consolidando su plan de expansión y modernización.

La apertura tiene un valor simbólico: es el primer local que la compañía inaugura en la Ciudad en los últimos diez años, y llega con una propuesta que combina tradición y modernidad. Inspirado en la cultura china, el nuevo espacio contará con cuatro productos exclusivos que solo se podrán conseguir allí, además de una ambientación especial que celebra la diversidad cultural del barrio.

Los chicken pops fueron el plato protagonista de la apertura, junto a la burger chicken teriyaki y al apple pie sundae. MAGDALENA DIEHL

Empleo joven y sustentabilidad, dos ejes centrales

El nuevo restaurante generará 94 nuevos puestos de trabajo, la mayoría destinados a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral formal. “No solo sentimos que esta apertura enriquece nuestra propuesta gastronómica, sino que también crea oportunidades para que más jóvenes puedan dar sus primeros pasos en el mundo laboral en un espacio sustentable y conectado con la comunidad”, explica Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s en el mundo.

Inauguración del nuevo McDonald´s inspirado en la cultura asiática en la histórica esquina de Pampa y la vía. MAGDALENA DIEHL

La sustentabilidad también ocupa un lugar clave. En línea con el programa “Receta del Futuro”, el local incorpora tecnologías que reducen el impacto ambiental, como gestión inteligente de energía, iluminación LED, recuperación de agua y separación de residuos y aceite usado. Además, una de sus paredes exhibe un mural realizado con pintura fotocatalítica, una innovación que absorbe CO₂ y simboliza el concepto de arte que respira.

Arco de AutoMc que simula el arco de entrada al Barrio Chino. MAGDALENA DIEHL

Un hito en la estrategia de crecimiento

Con esta apertura, McDonald’s reafirma su rol como uno de los principales empleadores de jóvenes en el país y como una de las compañías que más invierte en innovación dentro del rubro gastronómico. La marca suma así un nuevo capítulo a su historia en Argentina, apostando por la integración cultural, el desarrollo local y el compromiso ambiental.

Un apertura llena de abundancia y prosperidad. MAGDALENA DIEHL

Árbol de cerezo para dejar deseos, ritual típico de la cultura china. MAGDALENA DIEHL

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.