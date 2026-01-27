El “oro rojo” para la salud del cerebro y la concentración: el jugo que mejora la presión sanguínea

La remolacha es un tubérculo de color vibrante, conocido por su sabor dulce y terroso. Además, es rico en nutrientes y capaz de reducir el riesgo de enfermedades crónicas, según explica la Fundación Española de Nutrición (FEN). Asimismo, esta hortaliza es una buena fuente de vitaminas y minerales esenciales, como las vitaminas C y B6, el ácido fólico, el magnesio, el hierro y el potasio. Además, contiene fibra dietética y compuestos vegetales beneficiosos, como las betalaínas y los nitratos.

Además de ser el acompañante perfecto para las ensaladas y batidos, la remolacha es una opción saludable que las personas pueden integrar en su dieta diaria. Sin embargo, su consumo debe ser con moderación, especialmente en quienes padecen riesgo de cálculos renales, debido a su alto contenido de oxalatos.

Beneficios de la remolacha

1. Controla la tensión arterial y ayuda a la salud cardiovascular

Los nitratos naturales que contiene la remolacha no solo favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos, sino que también contribuyen a reducir la presión arterial. Su consumo habitual puede mejorar la circulación.

Los estudios revelan propiedades de la remolacha como antioxidante. Freepik

“La presión arterial esencialmente tiende a disminuir. Y puede disminuir entre 3 y, a veces, incluso 9 milímetros de mercurio, en el caso de la presión arterial sistólica. Si se produjera este tipo de cambio en toda la población, la incidencia de eventos cardiovasculares adversos, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, se reduciría considerablemente”, explicó Andy Jones, profesor de fisiología aplicada de la Universidad de Exeter en Reino Unido, que pasó más de 10 años investigando los efectos de la remolacha en el rendimiento deportivo.

2. Estimula el cerebro

Otro de los beneficios de la remolacha es que ayuda a mejorar la función cognitiva, debido a que el óxido nítrico que se produce a partir de sus nitratos aumenta el flujo sanguíneo al cerebro, lo que resulta de gran beneficio para la función cerebral.

Un estudio publicado en la National Library of Medicine (NIH) explicó que este alimento tiene un efecto neuroprotector, lo que resulta de gran beneficio para mejorar la memoria, especialmente en adultos mayores.

3. Mejora el rendimiento físico

El jugo de remolacha se volvió popular entre los atletas que buscan mejorar su rendimiento deportivo. Freepik

Según los expertos en fitness y los atletas, la remolacha mejora el rendimiento físico, ya que un estudio realizado en el 2009 descubrió que el jugo ayuda a los deportistas a correr más rápido y aumenta su resistencia; así lo explicó Andy Jones. “Existe la posibilidad de que el músculo reciba más oxígeno y lo distribuya dentro de sí mismo de manera más eficiente debido a los efectos del óxido nítrico”, agregó Jones.

Por otro lado, Brayden Smith, nutricionista registrado de Banner Health, comentó que los deportistas que consumen este alimento con regularidad sienten menos fatiga durante el ejercicio. “Un mejor aporte de oxígeno de la remolacha puede favorecer una mayor resistencia durante el ejercicio cardiovascular y de fuerza. Además, una mejor circulación puede ayudar a reducir el dolor muscular después del ejercicio”, afirmó Smith.

Son muchos los beneficios que tiene la remolacha; sin embargo, puede provocar efectos secundarios menores, como cambios temporales en el color de la orina y, en algunas personas, molestias digestivas.

Por Wendys Pitre Ariza