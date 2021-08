El príncipe Harry jugó al polo en un partido a beneficio con el argentino Nacho Figueras

El príncipe Harry (36) participó de un partido de polo a beneficio junto a su amigo argentino Nacho Figueras (44). Era la primera vez que el Duque de Sussex se mostraba en público tras el descubrimiento de la estatua en homenaje a su madre Lady Di en el Palacio de Kensington y del anuncio del nacimiento de su hija Lilibet.

Mientras su autobiografía inquieta por igual a la Corona británica y a sus amigos de Reino Unido, el príncipe Harry se destaca por sus acciones sociales en lo Estados Unidos. Esta semana, el Duque de Sussex se alejó de Meghan Markle, sus hijos Archie y Lilibet y de su mansión de Montecito para asistir a una evento solidario en el Aspen Valley Polo Club, en el estado de Colorado.

Nacho Figueras y el príncipe Harry, fundidos en un abrazo en la Sentebale Polo Cup 2021 Instagram @NachoFigueras

Junto a su amigo Nacho Figueras, el príncipe Harry participó de un partido a beneficio de los jóvenes de África. El duque de Sussex anotó dos de los tres goles del Team Sentebale, que terminó invicto.

Con la presencia del príncipe Harry lograron recaudar más de 3,5 millones de dólares. Twitter @Scobie

El periodista y editor de Realeza de Harper’s Bazar, Omid Scobie, compartió la sideral cifra que el evento deportivo generó para la juventud en riesgo de África: se lograron recaudar casi 3,5 millones de dólares.

Desde su cuenta de Instagram, el polista argentino celebró la presencia del hijo menor de Lady Di en el evento social y le dedicó una sentido posteo. “Qué suerte tengo de poder acompañarte en tu misión de hacer del mundo un lugar mejor para las personas que no son tan afortunadas como nosotros. Tu compromiso y tu pasión por devolver lo recibido son mi inspiración. Ha sido genial pasar un par de días contigo, amigo”, escribió Figueras junto a una foto de ambos.

Nacho Figueras junto al príncipe Harry en el torneo a beneficio disputado en el Aspen Valley Polo Club Instagram @NachoFigueras

Con el polo como excusa, la amistad se extiende en el tiempo

A comienzos de 2020, cuando el coronavirus aún no había desplegado todo su horror y muerte, Nacho Figueras reveló en el documental Royal Divide: Harry, Meghan and The Crown (ABC) que hablaba con frecuencia con un amigo. Ese amigo es nada más y nada menos que el príncipe Harry.

Consultado sobre qué opinaba sobre lo que estaban viviendo el príncipe Harry y Meghan Markle tras renunciar a sus obligaciones reales, Figueras destacó los rasgos personales del hijo menor de Lady Di. “Cuando tenés mil paparazis fuera de tu casa esperando obtener una foto de tu hijo [por Archie], eso no es muy normal. Harry se ha convertido en un hombre increíble, un hombre del que su madre Diana estaría orgullosa”, concluyó.

La contundencia de las palabras de Figueras solo daba cuenta del tiempo que pasaron juntos de la amistad que forjaron. Ambos se hicieron íntimos cuando se creó la Fundación Sentebale de la Corona británica en 2007. Figueras se convirtió en embajador de esa organización que lucha por los niños y jóvenes afectados por el HIV en los países africanos de Botswana y Lesotho.

