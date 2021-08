El creador de The Crown reveló cuál fue la escena más difícil de filmar

A lo largo de sus cuatro temporadas, The Crown se ganó la reputación de ser una de las producciones más ambiciosas de la televisión. Es interesante cómo a partir de los primeros días de reinado de Isabel II, la serie asume la tarea de hacer una reconstrucción histórica del mundo a través de la lente de la monarquía británica.

Tomando como base sus dos anteriores dramas reales, The Queen (2006) y The Audience (2013), Peter Morgan y las dos generaciones de miembros del elenco han obtenido elogios de la crítica. Con 24 nominaciones acumuladas al Emmy, en una entrevista publicada en el número de agosto de la revista The Hollywood Reporter, el showrunner de la serie fue interrogado acerca de la escena que más le costó filmar.

Claire Foy y Matt Smith, en The Crown

Si bien la ficción histórica ofrece momentos memorables como la gira real de Australia o las multitudes que atrae la princesa Diana durante su visita a Nueva York, no fue a esas secuencias a las que se refirió Morgan sino a un episodio de la primera temporada -protagonizada por Claire Foy-: “Tendría que decir la escena que filmó el director Julian Jarrold para abrir el capítulo del Commonwealth, en el que damos la vuelta al mundo viendo a personas de todos los países de la mancomunidad de naciones escuchando el discurso de la princesa Isabel en la radio de Sudáfrica: se siente como una de las secuencias más asombrosas de las cuatro temporadas. Y todavía no tengo idea de cómo lo logró nuestro equipo de producción”.

La quinta temporada de The Crown ya está en marcha y se espera su estreno para 2022. Durante esta etapa se narrarán los divorcios de Carlos, Andrés y Ana durante los años 90, además de la trágica muerte de la princesa Diana. Es la tercera ocasión de la serie en la que renueva todo el elenco.

